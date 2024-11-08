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Теперь и газ. Лидер топливного рынка ОККО, кроме зеленой генерации и курорта в Славском, инвестирует в газодобычу. Зачем это владельцу Виталию Антонову

Ольга Чайка /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Ольга Чайка
Forbes

2 хв читання

Совладелец Группы компаний ОККО Виталий Антонов зарабатывает в основном на топливном рынке, но группа развивает другие направления. /Коллаж - Forbes Ukraine

Совладелец Группы компаний ОККО Виталий Антонов зарабатывает в основном на топливном рынке, но группа развивает другие направления. Фото Коллаж - Forbes Ukraine

Группа компаний ОККО Виталия Антонова приобрела долю у газодобывающей компании Зиновия Козицкого, более 10 лет зарабатывающего на неглубоких скважинах на западе Украины. Зачем ОККО собственный газ?

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Антимонопольный комитет 7 ноября разрешил кипрской компании Vi.An Holding Limited Виталию Антонову приобрести более 50% газодобывающей компании «Бистрицкое Инвест», которая на 100% принадлежит Зиновию Козицкому.

Прошлогодняя выручка группы ОККО – $2,3 млрд. Инвестиции в 2024 году – примерно $250 млн, рассказал СЕО Василий Даниляк в интервью Forbes Ukraine в конце октября. Он ищет новые направления для развития, потому что основной для группы топливный сектор, приносящий более 90% выручки и EBITDA, уменьшается в последние два года.

Сможет ли группа вырасти благодаря заходу в непростой газовый рынок?

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