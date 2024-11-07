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АМКУ разрешил учредителю ОККО приобрести долю в нефтегазодобывающей компании «Бистрицкое Инвест»

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Антимонопольный комитет Украины разрешил кипрской Vi.An Holding Limited, контролируемой основателем ОККО Виталием Антоновым, приобрести долю в ООО «Бистрицкое Инвест» Зиновия Козицкого. Решение комитет принял на заседании 7 ноября, говорится на сайте АМКУ.

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Подробности

  • Дано разрешение компании Vi.An Holding Limited на приобретение доли в уставном капитале ООО «Бистрицкое Инвест», что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества, сообщил АМКУ.
  • Зиновий Козицкий ранее подтвердил продажу доли компании «Бистрицкое Инвест» компании Виталия Антонова в телефонном комментарии Nadra.info.
  • Сам Козицкий останется в составе акционеров компании, оперативное управление проектом будет общим.

Контекст

Единоличный владелец основанного в июне 2024-го ООО «Бистрицкое Инвест» – Зиновий Козицкий, гендиректор – Степан Козицкий.

Компания владеет единственным действительным спецразрешением на недра №4779 на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой и последующей добычей углеводородов Быстрицкой нефтегазоконденсатной площади во Львовской области (площадь – 16,5 кв. км, полезные ископаемые – природный газ, конденсат, нефть).

До этого владельцем спецразрешения было ООО «Западнедрасервис», которым было отчуждено право пользования недрами в пользу ООО «Бистрицкое Инвест».

Компания ОККО объединяет более 10 разнопрофильных бизнесов в сфере производства, ТЭК, ритейла, девелопмента и строительства, агросекстора, энергетики, сервисных и других услуг. В октябре стало известно, что Антонов вместе с СЕО ОККО Василием Даниляком начали строительство горного курорта в Карпатах за $1,5 млрд.

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