АМКУ разрешил учредителю ОККО приобрести долю в нефтегазодобывающей компании «Бистрицкое Инвест»

Антимонопольный комитет Украины разрешил кипрской Vi.An Holding Limited, контролируемой основателем ОККО Виталием Антоновым, приобрести долю в ООО «Бистрицкое Инвест» Зиновия Козицкого. Решение комитет принял на заседании 7 ноября, говорится на сайте АМКУ.
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Подробности
- Дано разрешение компании Vi.An Holding Limited на приобретение доли в уставном капитале ООО «Бистрицкое Инвест», что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества, сообщил АМКУ.
- Зиновий Козицкий ранее подтвердил продажу доли компании «Бистрицкое Инвест» компании Виталия Антонова в телефонном комментарии Nadra.info.
- Сам Козицкий останется в составе акционеров компании, оперативное управление проектом будет общим.
Контекст
Единоличный владелец основанного в июне 2024-го ООО «Бистрицкое Инвест» – Зиновий Козицкий, гендиректор – Степан Козицкий.
Компания владеет единственным действительным спецразрешением на недра №4779 на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой и последующей добычей углеводородов Быстрицкой нефтегазоконденсатной площади во Львовской области (площадь – 16,5 кв. км, полезные ископаемые – природный газ, конденсат, нефть).
До этого владельцем спецразрешения было ООО «Западнедрасервис», которым было отчуждено право пользования недрами в пользу ООО «Бистрицкое Инвест».
Компания ОККО объединяет более 10 разнопрофильных бизнесов в сфере производства, ТЭК, ритейла, девелопмента и строительства, агросекстора, энергетики, сервисных и других услуг. В октябре стало известно, что Антонов вместе с СЕО ОККО Василием Даниляком начали строительство горного курорта в Карпатах за $1,5 млрд.
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