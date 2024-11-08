Тепер і газ. Лідер паливного ринку ОККО, окрім зеленої генерації і курорту в Славському, інвестує в газовидобування. Навіщо це власнику Віталію Антонову

Група компаній ОККО Віталія Антонова придбала частку в газовидобувній компанії Зіновія Козицького, який понад десятиліття заробляє на неглибоких свердловинах на заході України. Для чого ОККО власний газ?
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Антимонопольний комітет 7 листопада дозволив кіпрській компанії Vi.An Holding Limited Віталія Антонова придбати понад 50% газовидобувної компанії «Бистрицьке Інвест», що на 100% належить Зіновію Козицькому.
Минулорічний виторг групи ОККО – $2,3 млрд. Інвестиції в 2024 році – приблизно $250 млн, розповів СЕО Василь Даниляк в інтерв’ю Forbes Ukraine наприкінці жовтня. Він шукає нові напрямки для розвитку, бо основний для групи паливний сектор, що приносить понад 90% виторгу і EBITDA, зменшується останні два роки.
Чи зможе група зрости завдяки заходу в непростий газовий ринок?
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