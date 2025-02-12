Пока Трамп приостановил борьбу со взяточничеством в США, Украина ввела свой «FCPA». Как бизнесу подготовиться к борьбе с иностранной коррупцией? Рассказывает эксперт по комплаенсу Артем Крикун-Труш

Дональд Трамп временно «заморозил» легендарный американский Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) , назвав его «ужасным законом, мешающим американским компаниям конкурировать» и пообещал смягчить правила. Между тем, в Украине с 26 декабря заработал новый закон №4111-IX, предусматривающий усиленную ответственность бизнеса за подкуп иностранных чиновников. Если в США пояса ослабляют, то в Киеве их затягивают. Как такое «разногласие курсов» повлияет на украинский бизнес? Рассказывает Артем Крикун-Труш, партнер и руководитель практики White-Collar Crime, комплаенса и расследований Miller Law Firm

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) действует в США с 1977 года и считается золотым стандартом противодействия международной коррупции. Компаниям, работающим в США, FCPA запрещает давать взятки иностранным чиновникам и за это им грозят штрафы. Несколько примеров по истории: Airbus – $3,9 млрд штрафа в 2020-м, Goldman Sachs – $2,9 млрд в 2020 году, Ericsson – $1 млрд в 2020-м.

Президент США Дональд Трамп с 10 февраля 2025 года временно приостановил действие FCPA, приказав проверить, не слишком ли суровые наказания этот акт предусматривает для американских компаний.

В Белом доме уточнили, что американские компании терпят ущерб от чрезмерного давления FCPA, поэтому новые, более «мягкие» правила должны уравнять их шансы с иностранными конкурентами.

Окончание ли это борьбы со взяточничеством по-американски? Нет, потому что Конгресс или суды могут ограничить президентские инициативы или предложить компромисс: измененный FCPA может вернуться через несколько месяцев. Но между тем появляется «окно возможностей» для тех, кто предпочитает «покупать» расположение чиновников за границей, не опасаясь американских прокуроров.

Украинский FCPA

Пока в США международная антикоррупционная политика проходит проверку на прочность, в Украине с 26 декабря вступил в силу закон №4111-IX, предусматривающий усиленную ответственность за подкуп иностранных чиновников. Если ранее отечественное уголовное право наказывало, прежде всего, конкретных «взяточников», то теперь в фокусе – компании.

Новый закон совершает революцию в сознании адвокатов и юридических советников бизнеса в Украине. Наши университеты десятилетиями учили студентов-юристов, что за преступления отвечать может только конкретный человек. В то время как компания – лишь «юридическая фикция» без сознания, вымысел, который не может быть виноват.

Теперь в уголовном праве Украины компания может отвечать за коррупцию даже тогда, когда следователи не смогли установить, кто из сотрудников виноват.

Стратегия «во всем виноват менеджмент» теперь не работает. Если у компании не было эффективной системы комплаенса (внутреннего контроля), то она будет нести ответственность как свободный игрок, независимо от того, удалось ли найти конкретного виновного.

Это глобальное изменение правил игры, заставляющее украинский бизнес и юридических советников изменить парадигму мышления. Теперь важны не только суды или следователи, но и то, готова ли компания взять на себя реальную ответственность за происходящее в ее стенах.

Суть новых правил

Первое и ключевое – это самостоятельная ответственность компании. Даже если следователи не установили, кто именно из сотрудников передавал взятку иностранному чиновнику, на компанию могут наложить санкции, если бизнес выиграл от коррупции и такая коррупция полностью была в его интересах.

Второе – штрафы до $3,4 млн, а также отдельно конфискация денег или активов, связанных с подкупом иностранных чиновников.

Третье – ограничение для бизнеса по решению суда.

Украинские суды могут запретить компании на срок до трех лет принимать участие в государственных тендерах, использовать лицензии, арендовать государственное имущество, рекламировать бизнес, участвовать в приватизации, аренде государственного или коммунального имущества, получать разрешения на пользование недрами, быть участником профессиональных ассоциаций, выступать спонсором, принимать государственную помощь, льготы, имущество или активы от государства или местного сообщества, быть резидентом «Дія.City».

Суд может «вырезать» компанию из ее отрасли, ограничив возможность работать на рынке.

Четвертое – еще до решения суда, по сути дела, компанию могут «заморозить» в наиболее критических аспектах, чтобы не дать ей вывести активы, оперативно перепродать доли. Это называют «обеспечением уголовного производства», чтобы при потенциальном наказании не оказалось, что все активы давно «испарились».

Закон №4111-IX разрешает на этапе расследования через суд запретить компании вносить изменения в учредительные документы, ограничить заключение «больших соглашений», запретить распоряжаться конкретным перечнем активов или запретить ликвидацию бизнеса.

Украинский закон во многом следует логике FCPA, где «расплачиваться» за коррупционное преступление должна, прежде всего, компания, ведь именно она выигрывает от взяток.

Доказать международную взятку

Но как же проверить, кто и кому платил, если все это происходило за границей? В таких делах украинские следователи кооперируются с иностранными коллегами: создают совместные следственные группы, получают свидетельские показания и документы из других стран через инструменты международной помощи.

В настоящее время следователи могут проводить обыски в компании и изымать документы и электронные носители. Негласно мониторить и изымать корпоративную переписку сотрудников с зарубежными партнерами, тайно прослушивать переговорные комнаты и кабинеты топ-менеджмента, а также заводить агентуру среди сотрудников компании.

Это сложный процесс, но теперь у правоохранителей есть больше поводов (и инструментов) прийти в вашу компанию с расследованием, если «просочится» информация о том, что кто-то из штата компании где-то за границей мог дать взятку.

«Оказывать давление» можно и без приговора

На бизнес могли оказывать давление и без закона №4111-IX – по так называемым фактовым делам, где годами нет подозреваемых, но есть обыски, допросы, аресты активов и постоянные репутационные риски. Но закон №4111-IX увеличивает риск злоупотреблений правоохранительными органами.

Одной рукой изменения вроде бы усиливают культуру антикоррупционного комплаенса, а другой открывают двери возможным злоупотреблениям по делам, которые можно начать сразу против компании. Это позволяет парализовать работу бизнеса временными мерами, допросами, удалением серверов, а затем, возможно, дело и закрыть.

Представим, что владельца бизнеса запугивают миллионным штрафом и полным запретом участвовать в тендерах. Это может побуждать его договариваться. Как официально – посредством соглашения со следствием, так и неофициально – посредством взятки правоохранителям. Этот риск злоупотреблений реален, ведь международные антикоррупционные стандарты отдали в руки украинских правоохранителей, пока не имеющих экспертизы в комплаенсе, без надлежащих предохранителей и реального судебного контроля на этапе расследования.

Последствия для бизнеса

Теперь иностранная коррупция в Украине под более строгим наблюдением, чем в США, у которых мы позаимствовали пример этих изменений. Даже если в других юрисдикциях (например, в США) «зеленый свет» на иностранные коррупционные схемы стал ярче, на родине за это грозит реальное наказание.

Теперь у украинских компаний неравные условия с американскими конкурентами. Временное «размораживание» FCPA Дональдом Трампом дает транснациональным корпорациям из США преимущество: им будет проще производить «неофициальные» проплаты иностранным чиновникам, не опасаясь гигантских штрафов дома.

Украинский бизнес должен по новому посмотреть на комплаенс и перестать воспринимать его как каприз международного бизнеса. Если ваша компания хочет избежать расследований и давления следственными действиями, придется усиливать антикоррупционные процедуры, делать их действенными, а не для галочки: антикоррупционное обучение команды, четкие политики относительно подарков и оплат, контроль расходов топ-менеджмента, фиксация всех платежей, система сообщений для обличителей.

Поэтому в первую очередь – укрепите комплаенс в компании от и до. Произведите внутренний комплаенс-аудит, чтобы обнаружить слабые места. Каждая подозрительная транзакция или расписка о «подарочных» деньгах может стать поводом для следственных действий.

Регулярно обучайте своих сотрудников. Вы удивитесь, как многие из них до сих пор считают небольшой презент иностранным коллегам нормой. На примерах реальных кейсов объясните сотрудникам, что речь идет о риске огромных санкций всей компании.

Крупнейший враг компании – хаос в бумагах. Фиксируйте и проверяйте все: четкие документы, прозрачные контракты, подробный учет расходов.

Привлекайте внешних советников, которые в отличие от штатных юристов и комплаенс-офицеров чаще сталкиваются с коррупционными инцидентами в компаниях, знают, как провести эффективное внутреннее расследование и подсвечивать риски для бизнеса.

Сейчас мы наблюдаем парадокс: США временно ослабляют контроль за коррупцией своих компаний за границей, а Украина, напротив, вводит жесткую ответственность для бизнеса. Кто выиграет от этой смены вектора – покажет время. Но уже сейчас украинским компаниям, имеющим проекты в других странах, следует готовиться к повышенному вниманию органов правопорядка.

Правило на сегодняшний день: если вы цените репутацию и не хотите жить в режиме постоянных обысков и штрафов, инвестируйте в прозрачный комплаенс, обучите команду и избегайте «дешевых взяточных решений». Ведь подкуп, наконец, не решает, а разрушает.