До «Дія.City» у 2024 році приєдналося 880 нових резидентів

До спеціального податкового режиму для IT-галузі «Дія.City» у 2024 році долучилося 880 нових резидентів, що на 2,4 рази більше порівняно з 2023 роком. Про це 6 січня повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. «Дія.City» – це державна ініціатива, яка пропонує спеціальний податковий режим для українських технологічних підприємств.

Деталі

Серед нових резидентів такі технологічні компанії, як Grammarly, Rakuten Viber, Petcube, Intellias та Netpeak. Також, минулого року була запущена платформа CodeUA, яка допомагає іноземним клієнтам знаходити українських підрядників. Наразі на платформі зареєстровано 638 українських компаній і понад 100 іноземних клієнтів.

В рамках «Дії» стартувала програма е-резидентства, яка дозволяє іноземцям реєструвати компанії в Україні та сплачувати податки до українського бюджету.

«На наступний рік планів ще більше, розвиток цифрової економіки – один із пріоритетів. Це шлях до зростання ВВП, зміцнення економіки та армії», – додав Федоров.

Контекст

27 грудня 2023 року Кабінет Міністрів України затвердив Національну стратегію доходів до 2030 року. Це стратегічний план, який передбачає збільшення власних доходів держави на середньострокову перспективу. Однією з основних ініціатив є перегляд доцільності існування бізнес-стимулів, зокрема пільг для податку на прибуток підприємств. Наразі в Україні функціонують два основних режими таких стимулів: індустріальні парки та «Дія.City».

Згідно з даними, за першу половину 2024 року компанії-резиденти «Дія.City» сплатили 8,4 млрд грн податків, що майже дорівнює загальній сумі за весь 2023 рік (8,5 млрд грн).

9 серпня 2024 року Кабмін розширив список видів діяльності для резидентів «Дія.City», дозволивши долучатись також виробникам біонічних протезів.

25 вересня 2024 року українське представництво Rakuten Viber стало новим резидентом «Дія.City». Японська компанія Rakuten, власник популярного месенджера, оголосила про своє рішення приєднатися до режиму «Дія.City» разом із відкриттям нового офісу в Києві.

6 листопада 2024 року перший український єдиноріг, компанія Grammarly, також приєднався до спеціального податкового режиму «Дія.City».