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«Нужно спешить, чтобы поймать возможность». Инвестбанкир Игорь Мазепа купил самую большую бурильную компанию и запускает energy storage. Какую энергокомпанию он строит

Анастасия Дэйна /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Анастасия Дэйна
Forbes
Ольга Чайка /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Ольга Чайка
Forbes

6 хв читання

Ігор Мазепа, засновник інвестиційної компанії Concorde Capital, купив українську Beiken і будує власні energy storage та газопоршневі установки. /Антон Забельский для Forbes Ukraine

Основатель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа входит в энергетический бизнес сразу с двумя компаниями. Фото Антон Забельский для Forbes Ukraine

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За последние три месяца инвестбанкир Игорь Мазепа стал владельцем сразу двух компаний, связанных с энергетикой: купил украинскую «дочку» китайской нефтегазосервисной Beiken и основал собственную энергогенерирующую компанию. Сколько он инвестирует в энергобизнес и как планирует зарабатывать.

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В начале 2025 года Concorde Capital Игоря Мазепы, 48, купила нефтегазосервисную компанию «Бейкень Энергетика Украина» – украинскую дочку китайской Beiken. Цена сделки может составлять около $25 млн, говорит Forbes собеседник на нефтегазовом рынке. Сумма больше, говорит Мазепа, но точный объем не называет.

Также Мазепа основал энергогенерирующую компанию, первые инвестиции в которую составят $60 млн, в том числе в системы energy storage.

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