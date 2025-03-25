«Нужно спешить, чтобы поймать возможность». Инвестбанкир Игорь Мазепа купил самую большую бурильную компанию и запускает energy storage. Какую энергокомпанию он строит

За последние три месяца инвестбанкир Игорь Мазепа стал владельцем сразу двух компаний, связанных с энергетикой: купил украинскую «дочку» китайской нефтегазосервисной Beiken и основал собственную энергогенерирующую компанию . Сколько он инвестирует в энергобизнес и как планирует зарабатывать.

В начале 2025 года Concorde Capital Игоря Мазепы, 48, купила нефтегазосервисную компанию «Бейкень Энергетика Украина» – украинскую дочку китайской Beiken. Цена сделки может составлять около $25 млн, говорит Forbes собеседник на нефтегазовом рынке. Сумма больше, говорит Мазепа, но точный объем не называет.

Также Мазепа основал энергогенерирующую компанию, первые инвестиции в которую составят $60 млн, в том числе в системы energy storage.