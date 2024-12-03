Цены на квартиры в Киеве растут, хотя спроса нет. Когда желания застройщиков сойдутся с возможностями покупателей? Прогноз на 2025 год

Потенциальные покупатели ожидают снижения цен на квартиры в Киеве. Впрочем, среднее подорожание жилья в новостройках за год в долларах – почти 5%, и это – не предел. Удастся ли сэкономить, приобретя квартиру на вторичном рынке?

Цены на недвижимость в Киеве не снижаются, несмотря на войну. Средняя стоимость 1 кв. м жилья в столице выросла за год на 5%, до $1290, свидетельствуют данные ЛУН. В гривневом эквиваленте – почти на 14%, до 53 500 грн.

Девелоперы не планируют снижения цен на недвижимость – держат на уровне довоенных или повышают даже при низком спросе.