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Ціни на квартири в Києві /Иллюстрация Shutterstock
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Forbes Digital

Цены на квартиры в Киеве растут, хотя спроса нет. Когда желания застройщиков сойдутся с возможностями покупателей? Прогноз на 2025 год

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

2 хв читання

Цены на недвижимость в Киеве пошли вверх, но не везде Фото Иллюстрация Shutterstock

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Потенциальные покупатели ожидают снижения цен на квартиры в Киеве. Впрочем, среднее подорожание жилья в новостройках за год в долларах – почти 5%, и это – не предел. Удастся ли сэкономить, приобретя квартиру на вторичном рынке?

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Цены на недвижимость в Киеве не снижаются, несмотря на войну. Средняя стоимость 1 кв. м жилья в столице выросла за год на 5%, до $1290, свидетельствуют данные ЛУН. В гривневом эквиваленте – почти на 14%, до 53 500 грн.

Девелоперы не планируют снижения цен на недвижимость – держат на уровне довоенных или повышают даже при низком спросе.

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