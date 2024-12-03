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Ціни на квартири в Києві /Ілюстрація Shutterstock
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Ціни на квартири в Києві ростуть, хоча попиту немає. Коли бажання забудовників зійдуться з можливостями покупців? Прогноз на 2025 рік

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

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Ціни на нерухомість у Києві пішли вгору, але не всюди Фото Ілюстрація Shutterstock

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Потенційні покупці чекають на зниження цін на квартири в Києві. Втім, середнє подорожчання житла у новобудовах за рік у доларах – майже 5%, і це – не межа. Чи вдастся зекономити, придбавши квартиру на вторинному ринку?

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Ціни на нерухомість у Києві не знижуються попри війну. Середня вартість 1 кв. м житла у столиці зросла за рік на 5%, до $1290, свідчать дані ЛУН. У гривневому еквіваленті – майже на 14%, до 53 500 грн.

Девелопери не планують зниження цін на нерухомість у Києві – тримають на рівні довоєнних чи підвищують навіть при низькому попиті. 

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