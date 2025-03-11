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«Украина – кошачья страна, но больше тратят на собак». Совладелица MasterZoo Полина Кошарная – о конкуренции с «Эпицентром», новом заводе и «гуманизации» животных. Интервью

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

6 хв читання

Співвласниця і голова наглядової ради Suziria Group, засновниця мережі MasterZoo Поліна Кошарна /Артем Галкин для Forbes Ukraine

Совладелица MasterZoo и Suziria Group Полина Кошарная. Фото Артем Галкин для Forbes Ukraine

Сеть крупнейшего зооритейлера Украины MasterZoo в 2024 году выросла до 200 магазинов, рассказывает ее совладелица Полина Кошарная. Как MasterZoo выдерживает конкуренцию на рынке, который постоянно пополняется новыми игроками?

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«Для украинцев домашние животные стали полноправными членами семьи», – говорит Полина Кошарная, 43. Сеть зоомагазинов MasterZoo является частью компании Suziria Group. Это семейная компания, работающая в трех направлениях: производство, дистрибуция и ритейл.

Большую часть времени с момента своего основания компания была дистрибьютором зоотоваров из Европы, Азии, США в Украину. В 2022-м решила построить собственное производство на западе Украины.

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