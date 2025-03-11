«Україна – котяча країна, але більше витрачають на собак». Засновниця MasterZoo Поліна Кошарна – про конкуренцію з «Епіцентром», новий завод та «гуманізацію» тварин. Інтервʼю

Мережа найбільшого зооритейлера України MasterZoo у 2024 році зросла до 200 магазинів, розповідає її засновниця Поліна Кошарна. Як MasterZoo витримує конкуренцію на ринку, що постійно поповнюється новими гравцями?

«Для українців домашні тварини стали повноправними членами родини», – каже Поліна Кошарна, 43. Мережа зоомагазинів MasterZoo є частиною компанії Suziria Group. Це сімейна компанія, яка працює у трьох напрямах: виробництво, дистрибуція і ритейл.

Більшість часу від свого заснування компанія була дистрибʼютором зоотоварів з Європи, Азії, США в Україну. У 2022-му вирішила побудувати власне виробництво на заході України.