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«Україна – котяча країна, але більше витрачають на собак». Засновниця MasterZoo Поліна Кошарна – про конкуренцію з «Епіцентром», новий завод та «гуманізацію» тварин. Інтервʼю

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

6 хв читання

Співвласниця і голова наглядової ради Suziria Group, засновниця мережі MasterZoo Поліна Кошарна /Артем Галкін для Forbes Ukraine

Співвласниця і голова наглядової ради Suziria Group, засновниця мережі MasterZoo Поліна Кошарна Фото Артем Галкін для Forbes Ukraine

Мережа найбільшого зооритейлера України MasterZoo у 2024 році зросла до 200 магазинів, розповідає її засновниця Поліна Кошарна. Як MasterZoo витримує конкуренцію на ринку, що постійно поповнюється новими гравцями?

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«Для українців домашні тварини стали повноправними членами родини», – каже Поліна Кошарна, 43. Мережа зоомагазинів MasterZoo є частиною компанії Suziria Group. Це сімейна компанія, яка працює у трьох напрямах: виробництво, дистрибуція і ритейл.

Більшість часу від свого заснування компанія була дистрибʼютором зоотоварів з Європи, Азії, США в Україну. У 2022-му вирішила побудувати власне виробництво на заході України.

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