«Отношу себя к безумным оптимистам». EFI, City One Development и ирландский Kingspan инвестируют в Украину €655 млн. На что они рассчитывают

Несмотря на войну, украинские и иностранные компании продолжают инвестировать в украинскую отрасль строительных материалов. Почему EFI Игоря Лиски, City One Development Валерия Кодецкого и ирландская Kingspan вкладывают в Украину сотни миллионов евро, не дожидаясь завершения боевых действий?