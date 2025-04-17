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«Отношу себя к безумным оптимистам». EFI, City One Development и ирландский Kingspan инвестируют в Украину €655 млн. На что они рассчитывают

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

3 хв читання

Почему EFI, City One Development и ирландский Kingspan вкладывают €655 млн в отрасль стройматериалов, не дожидаясь завершения войны /коллаж Анастасия Савеленко для Forbes Ukraine

Почему EFI, City One Development и ирландский Kingspan вкладывают €655 млн в отрасль стройматериалов, не дожидаясь завершения войны Фото коллаж Анастасия Савеленко для Forbes Ukraine

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Несмотря на войну, украинские и иностранные компании продолжают инвестировать в украинскую отрасль строительных материалов. Почему EFI Игоря Лиски, City One Development Валерия Кодецкого и ирландская Kingspan вкладывают в Украину сотни миллионов евро, не дожидаясь завершения боевых действий?

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