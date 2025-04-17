«Отношу себя к безумным оптимистам». EFI, City One Development и ирландский Kingspan инвестируют в Украину €655 млн. На что они рассчитывают

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Несмотря на войну, украинские и иностранные компании продолжают инвестировать в украинскую отрасль строительных материалов. Почему EFI Игоря Лиски, City One Development Валерия Кодецкого и ирландская Kingspan вкладывают в Украину сотни миллионов евро, не дожидаясь завершения боевых действий?
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