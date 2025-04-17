«Відношу себе до божевільних оптимістів». EFI, City One Development та ірландська Kingspan інвестують в Україну €655 млн. На що вони розраховують

Попри війну українські та іноземні компанії продовжують інвестувати в українську галузь будівельних матеріалів. Чому EFI Ігоря Ліскі, City One Development Валерія Кодецького та ірландська Kingspan вкладають в Україну сотні мільйонів євро, не чекаючи завершення бойових дій?