Свободный рынок или рыночная премия? Как Elementum Energy искала альтернативу зеленому тарифу. Рассказывает коммерческий директор Роман Волошенюк

Долг государства перед производителями возобновляемой энергетики по зеленому тарифу – 22 млрд грн. Это побуждает компании искать ему альтернативу. С какими проблемами на этом пути столкнулся Elementum Energy, крупнейший производитель зеленой энергии в Украине ?

Развитие возобновляемой энергетики в Украине сопровождалось кризисами и вызовами. Зеленый тариф, введенный в 2008 году после Революции достоинства, стал основой для привлечения инвестиций в сектор. Однако начавшийся в 2019-м кризис неплатежей привел к долгам и заставил инвесторов рассматривать арбитраж.

Предложенное решение – постепенный переход к аукционной модели – не сработало, а полномасштабная война в 2022 году лишь усугубила ситуацию: за три года задолженность перед производителями ВИЭ на пике превышала 30 млрд грн, а на апрель 2025-го – 22 млрд грн.

Как обеспечить приток инвестиций в энергетику, когда механизм поддержки инвесторов отсутствует, а доверие к государству снизилось?

Альтернатива зеленому тарифу: рыночная модель

Первой альтернативой стал выход на свободный рынок электроэнергии – производитель самостоятельно ищет покупателей электроэнергии и договаривается о цене. Этот механизм продаж оказался особенно привлекательным в период роста цен, обусловленным полномасштабным вторжением, а также синхронной работой энергосистем ЕС и Украины.

В Elementum Energy впервые применили данный механизм в июне 2023-го для одной из солнечных станций, впоследствии – для ветровой. Опыт показал: рыночная модель работает неодинаково для этих видов генерации. Причина – в ценах и государственной политике.

К примеру, если зеленый тариф для ветровой генерации составляет условно €88 за МВт·ч (примерно 4000 грн), то рыночные цены с июня 2023 года превышали 5000 грн. Следовательно, все производители ветровой энергетики, кроме одного, по данным Украинской ветроэнергетической ассоциации, с октября 2023-го перешли на свободный рынок, отказавшись от зеленого тарифа.

Зеленый тариф для ветровой генерации Elementum Energy против рыночных цен.

Однако для СЭС зеленый тариф выше – на уровне €80–130 (примерно 5700 грн для €130), рыночные цены оказались ниже – почти €75. Это обусловлено высоким предложением на рынке в период активного производства электроэнергии из солнца (дневные часы) и более низким потреблением промышленности и домохозяйств, которые часть собственного потребления производят сами.

Зеленый тариф для СЭС Elementum Energy против рыночных цен.

Суммарная мощность промышленных и домашних СЭС превышает 7,5 ГВт. В дневные часы они могут покрывать более половины потребления электроэнергии в Украине, что оказывает давление на цену. Низкая цена обязывает инвесторов работать на свободном рынке, в отличие от ВЭС, которые генерируют круглосуточно, в частности в дефицитные утренние и вечерние часы, когда цены выше.

Механизм рыночной премии

Механизм рыночной премии совмещает преимущества зеленого тарифа и рыночных продаж. Суть состоит в том, что производитель самостоятельно продает электроэнергию на рынке, а государство компенсирует ему разницу между рыночной ценой и зеленым тарифом. Этот механизм работает для уже построенных проектов и одновременно является лакмусовой бумажкой относительно схем финансирования новых, ведь Украина должна достичь доли ВИЭ по крайней мере 27% в конечном потреблении (по Национальному плану действий по ВЭ до 2030 года).

Хотя механизм выглядит многообещающе на бумаге, на практике в украинских реалиях он показал существенные недостатки.

В отличие от зеленого тарифа, механизм премии не гарантирует полной компенсации расходов в случае простоя. Если станция останавливается по команде системного оператора, премия не начисляется. К тому же периоды ограничений все учащаются.

Производители на премии ограничиваются первыми, тогда как оставшиеся на зеленом тарифе – в последнюю очередь, и получают оплату даже за недопроизведенную электроэнергию. Однако по закону ограничения должны работать паритетно для всех ВИЭ.

В итоге – больше рисков, меньше компенсаций. Это создает неравные условия и сдерживает энтузиазм для перехода на рынок вопреки самой идее механизма рыночной премии.

Ниже наш кейс сравнения ограничений, где премия ограничивается в 10 раз больше зеленого тарифа.

Доля ограничения производства для СЭС Elementum Energy: премия против зеленого тарифа.

Другой недостаток заключается в том, что при расчете премии используется усредненная индикативная цена рынка «на сутки вперед». Если производитель продал электроэнергию дешевле этой цены, разница не компенсируется.

Третья проблема – с оплатами. Чтобы получить рыночную премию, нужно ежемесячно согласовывать размер выплат с облэнерго, гарантированным покупателем и регулятором. Этот процесс часто буксует, поскольку зависит от действий НКРЭКУ и двух госкомпаний. В результате инвестор может месяцами не получать деньги и не может на это никак повлиять. В случае с зеленым тарифом действует механизм авансирования, частично компенсирующий задержки хотя бы на покрытие операционных расходов и налогов.

Так, за 11 месяцев действия механизма рыночной премии в 2024 году выплаты всем участникам были осуществлены всего за три месяца. Для зеленого тарифа, несмотря на долги, сохранялся механизм авансирования – производители получали хотя бы частичные ежемесячные выплаты. Постепенное погашение задолженности по механизму премии началось только в начале 2025 года.

Учитывая несовершенство действующих механизмов и нежелание государства вводить необходимые изменения, Elementum Energy принял решение вернуть все свои солнечные станции на механизм зеленого тарифа с 1 апреля 2025 года.

Зеленый тариф vs рыночная премия для СЭС Elementum Energy.

Перспективы развития

Недавно подписанный законопроект №9381 предусматривает использование сэкономленных средств «Укрэнерго» по тарифу на диспетчеризацию для погашения долгов по зеленому тарифу и механизму премии.

Но разовое погашение долгов не решает системную проблему – производители отмечают необходимость регулярных платежей. Для работы механизма премии важно авансирование, как в случае с зеленым тарифом, а также единый подход к ограничению поколения для всех типов ВИЭ.

Параллельно усовершенствуется модель аукционов. Предыдущие попытки провалились из-за отсутствия участников. Сейчас при поддержке международных партнеров готовят изменения к законодательству, чтобы сделать условия более привлекательными.

Главная дилемма – баланс между интересами инвесторов и нежеланием НЭК «Укрэнерго» брать на себя дополнительные финансовые обязательства. Один из вариантов – минимальная гарантированная цена, которая будет компенсироваться, если рынок проседает. Но такие условия не дают инвесторам уверенности.

Приоритет – построение эффективной системы поддержки инвесторов. В частности, через усовершенствованные аукционы на основе премиального механизма, а в будущем и через новые инструменты вроде CfD.