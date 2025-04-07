Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

«Умеренный оптимизм». Государство сокращает задолженность перед инвесторами в возобновляемую энергетику

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Расчеты в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с начала 2025-го приближаются к отметке 100%, чего не наблюдалось все предыдущие годы. Об этом сообщают компании – члены Комитета по энергетике Европейской Бизнес Ассоциации.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Подробности

  • Нормализация расчетов добавляет «умеренного оптимизма» инвесторам, которые рассматривают возможность участия в зеленых аукционах, чтобы строить новые энергетические мощности в Украине, говорится в комментарии EBA.
  • Участники рынка отметили, что НКРЭКУ и НЭК «Укрэнерго» уже распределили средства от экономии за 2023 год, а также в ближайшее время возможно распределение средств экономии за 2024-й, что будет положительно влиять на уменьшение задолженности на рынке электроэнергии.
  • «Стабильным оплатам в 2025 году способствует то, что впервые за несколько лет НКРЭКУ утвердило взвешенный тариф на передачу электроэнергии «Укрэнерго» на 2025-й. Это способствует полным расчетам «Укрэнерго» за услугу ВИЭ перед ГП «Гарантированный покупатель», – говорится в сообщении EBA.
  • Отмечается, что инвесторы начинают строить новые мощности в 2025 г. и готовы ускорить или расширить объем реализации проектов при наличии стабильного и полного финансирования.
  • Однако этому мешает до сих пор имеющийся долг в размере 23 млрд грн. Эти средства важно вернуть инвесторам, поскольку их можно реинвестировать в строительство новых ветровых электростанций и установок хранения энергии, подчеркнули в EBA.

Контекст

По данным ГП «Гарантированный покупатель», объем задолженности перед ВИЭ, которая в сентябре 2024 года составила 35,8 млрд грн, постепенно сократился до 22,3 млрд грн в марте 2025-го (-37,7%).

Расчеты по ВИЭ за электрическую энергию, в прошлом году составлявшие 86%, в 2025-м выросли до 93%. А расчеты «Укрэнерго» за услугу ВИЭ выросли с 72,9% в 2024 году до 85,2% в 2025-м.

В то же время долги за предыдущие годы выглядят так: 2022-й – 14 млрд грн (63% уровень расчетов), 2023-й – 0,4 млрд грн (99% уровень расчетов), 2024-й – 7,2 млрд грн (86%).

Расчеты улучшились после того, как Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы в сфере энергетики и теплоснабжения (законопроект №9381). Этим документом, в частности, было предусмотрено распределение избыточных средств «Укрэнерго» от диспетчеризации в 2023–2024 годах долгов на балансировочном рынке перед промышленной ВИЭ-генерацией и домашними СЭС.

Закон предусматривает использование суммы избыточно полученного дохода по результатам диспетчерского управления «Укрэнерго» в 2023–2024 годах: 45% – на погашение долгов НЭК на балансировочном рынке, 45% – на погашение долгов перед ГП «Гарантированный покупатель» для выплат промышленным ВИЭ-объектам, а еще 10% – на погашение долгов перед поставщиками универсальных услуг для выплат СЭС домохозяйств.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні