«Умеренный оптимизм». Государство сокращает задолженность перед инвесторами в возобновляемую энергетику

Расчеты в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с начала 2025-го приближаются к отметке 100%, чего не наблюдалось все предыдущие годы. Об этом сообщают компании – члены Комитета по энергетике Европейской Бизнес Ассоциации.

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Нормализация расчетов добавляет «умеренного оптимизма» инвесторам, которые рассматривают возможность участия в зеленых аукционах, чтобы строить новые энергетические мощности в Украине, говорится в комментарии EBA.

Участники рынка отметили, что НКРЭКУ и НЭК «Укрэнерго» уже распределили средства от экономии за 2023 год, а также в ближайшее время возможно распределение средств экономии за 2024-й, что будет положительно влиять на уменьшение задолженности на рынке электроэнергии.

«Стабильным оплатам в 2025 году способствует то, что впервые за несколько лет НКРЭКУ утвердило взвешенный тариф на передачу электроэнергии «Укрэнерго» на 2025-й. Это способствует полным расчетам «Укрэнерго» за услугу ВИЭ перед ГП «Гарантированный покупатель», – говорится в сообщении EBA.

Отмечается, что инвесторы начинают строить новые мощности в 2025 г. и готовы ускорить или расширить объем реализации проектов при наличии стабильного и полного финансирования.

Однако этому мешает до сих пор имеющийся долг в размере 23 млрд грн. Эти средства важно вернуть инвесторам, поскольку их можно реинвестировать в строительство новых ветровых электростанций и установок хранения энергии, подчеркнули в EBA.

Контекст

По данным ГП «Гарантированный покупатель», объем задолженности перед ВИЭ, которая в сентябре 2024 года составила 35,8 млрд грн, постепенно сократился до 22,3 млрд грн в марте 2025-го (-37,7%).

Расчеты по ВИЭ за электрическую энергию, в прошлом году составлявшие 86%, в 2025-м выросли до 93%. А расчеты «Укрэнерго» за услугу ВИЭ выросли с 72,9% в 2024 году до 85,2% в 2025-м.

В то же время долги за предыдущие годы выглядят так: 2022-й – 14 млрд грн (63% уровень расчетов), 2023-й – 0,4 млрд грн (99% уровень расчетов), 2024-й – 7,2 млрд грн (86%).

Расчеты улучшились после того, как Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы в сфере энергетики и теплоснабжения (законопроект №9381). Этим документом, в частности, было предусмотрено распределение избыточных средств «Укрэнерго» от диспетчеризации в 2023–2024 годах долгов на балансировочном рынке перед промышленной ВИЭ-генерацией и домашними СЭС.

Закон предусматривает использование суммы избыточно полученного дохода по результатам диспетчерского управления «Укрэнерго» в 2023–2024 годах: 45% – на погашение долгов НЭК на балансировочном рынке, 45% – на погашение долгов перед ГП «Гарантированный покупатель» для выплат промышленным ВИЭ-объектам, а еще 10% – на погашение долгов перед поставщиками универсальных услуг для выплат СЭС домохозяйств.