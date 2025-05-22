Вільний ринок чи ринкова премія? Як Elementum Energy шукала альтернативи зеленому тарифу. Розповідає комерційний директор Роман Волошенюк

Борг держави перед виробниками відновлюваної енергетики за зеленим тарифом – 22 млрд грн. Це спонукає компанії шукати йому альтернативу. З якими проблемами на цьому шляху стикнувся Elementum Energy, найбільший виробник зеленої енергії в Україні ?

Розвиток відновлюваної енергетики в Україні супроводжувався кризами та викликами. Зелений тариф, запроваджений у 2008 році після Революції гідності, став основою для залучення інвестицій у сектор. Однак криза неплатежів, що почалася у 2019-му, призвела до боргів і змусила інвесторів розглядати арбітраж.

Запропоноване рішення – поступовий перехід до аукціонної моделі – не спрацювало, а повномасштабна війна у 2022 році лише погіршила ситуацію: за три роки заборгованість перед виробниками ВДЕ на піку перевищувала 30 млрд грн, а на квітень 2025-го – 22 млрд грн.

Як забезпечити приплив інвестицій в енергетику, коли механізму підтримки інвесторів немає, а довіра до держави знизилася?

Альтернатива зеленому тарифу: ринкова модель

Першою альтернативою став вихід на вільний ринок електроенергії – виробник самостійно шукає покупців електроенергії та домовляється про ціну. Цей механізм продажу виявився особливо привабливим у період зростання цін, зумовлений повномасштабним вторгненням, а також синхронною роботою енергосистем ЄС та України.

В Elementum Energy вперше застосували цей механізм у червні 2023 року для однієї з сонячних станцій, згодом – для вітрової. Досвід показав: ринкова модель працює неоднаково для цих видів генерації. Причина – у цінах і державній політиці.

Наприклад, якщо зелений тариф для вітрової генерації становить умовно €88 за МВт·год (приблизно 4000 грн), то ринкові ціни з червня 2023 року перевищували 5000 грн. Відтак усі виробники вітрової енергетики, окрім одного, за даними Української вітроенергетичної асоціації, з жовтня 2023-го перейшли на вільний ринок, відмовившись від зеленого тарифу.

Зелений тариф для вітрової генерації Elementum Energy проти риноквих цін.

Проте для СЕС зелений тариф вищий – на рівні €80–130 (приблизно 5700 грн для €130), ринкові ціни виявилися нижчими – майже €75. Це зумовлено високою пропозицією на ринку в період активного виробництва електроенергії з сонця (денні години) та нижчим споживанням промисловості й домогосподарств, які частину власного споживання виробляють самі.

Зелений тариф для СЕС Elementum Energy проти риноквих цін.

Сумарна потужність промислових і домашніх СЕС перевищує 7,5 ГВт. У денні години вони можуть покривати понад половину споживання електроенергії в Україні, що тисне на ціну. Низька ціна знеохочує інвесторів працювати на вільному ринку, на відміну від ВЕС, які генерують цілодобово, зокрема в дефіцитні ранкові й вечірні години, коли ціни вищі.

Механізм ринкової премії

Механізм ринкової премії поєднує переваги зеленого тарифу і ринкових продажів. Суть полягає в тому, що виробник самостійно продає електроенергію на ринку, а держава компенсує йому різницю між ринковою ціною та зеленим тарифом. Цей механізм працює для вже збудованих проєктів та водночас є лакмусовим папірцем щодо схем фінансування нових, адже Україна має досягнути частки ВДЕ принаймні 27% у кінцевому споживанні (за Національним планом дій з ВЕ до 2030 року).

Хоча механізм має багатообіцяючий вигляд на папері, на практиці в українських реаліях він показав істотні недоліки.

На відміну від зеленого тарифу, механізм премії не гарантує повної компенсації втрат у разі простою. Якщо станція зупиняється за командою системного оператора, премія не нараховується. До того ж періоди обмежень дедалі частішають.

Виробники на премії обмежуються першими, тоді як ті, хто залишився на зеленому тарифі, – в останню чергу, і отримують оплату навіть за недовироблену електроенергію. Однак за законом обмеження мають працювати паритетно для всіх ВДЕ.

У підсумку – більше ризиків, менше компенсацій. Це створює нерівні умови й стримує інтерес до переходу на ринок всупереч самій ідеї механізму ринкової премії.

Нижче наш кейс порівняння обмежень, де премія обмежується у 10 разів більше від зеленого тарифу.

Частка обмеження виробництва для СЕС Elementum Energy: премія проти зеленого тарифу.

Інший недолік полягає в тому, що під час розрахунку премії використовується усереднена індикативна ціна ринку «на добу наперед». Якщо виробник продав електроенергію дешевше цієї ціни, різниця не компенсується.

Третя проблема – з оплатами. Щоб отримати ринкову премію, потрібно щомісяця погоджувати розмір виплат з обленерго, гарантованим покупцем та регулятором. Цей процес часто буксує, оскільки залежить від дій НКРЕКП і двох держкомпаній. У результаті інвестор може місяцями не отримувати гроші й не має на це жодного впливу. У випадку зеленого тарифу діє механізм авансування, який частково компенсує затримки хоча б на покриття операційних витрат і податків.

Так, за 11 місяців дії механізму ринкової премії у 2024 році виплати всім учасникам було здійснено лише за три місяці. Для зеленого тарифу, попри борги, зберігався механізм авансування – виробники отримували хоча б часткові виплати щомісяця. Поступове погашення заборгованості за механізмом премії розпочалося лише на початку 2025 року.

Враховуючи недосконалість чинних механізмів і небажання держави впроваджувати необхідні зміни, Elementum Energy ухвалив рішення повернути всі свої сонячні станції на механізм зеленого тарифу з 1 квітня 2025 року.

Зелений тариф vs ринкова премія для СЕС Elementum Energy.

Перспективи розвитку

Нещодавно підписаний законопроєкт №9381 передбачає використання зекономлених коштів «Укренерго» за тарифом на диспетчеризацію для погашення боргів за зеленим тарифом та механізмом премії.

Але разове погашення боргів не розвʼязує системну проблему – виробники наголошують на потребі регулярних платежів. Для роботи механізму премії важливе авансування, як у випадку із зеленим тарифом, а також єдиний підхід до обмеження генерації для всіх типів ВДЕ.

Паралельно вдосконалюється модель аукціонів. Попередні спроби провалилися через відсутність учасників. Нині за підтримки міжнародних партнерів готують зміни до законодавства, щоб зробити умови привабливішими.

Головна дилема – баланс між інтересами інвесторів та небажанням НЕК «Укренерго» брати додаткові фінансові зобов’язання. Один із варіантів – мінімальна гарантована ціна, яка компенсуватиметься, якщо ринок просідає. Але такі умови не дають інвесторам упевненості.

Пріоритет – побудова ефективної системи підтримки інвесторів. Зокрема через вдосконалені аукціони на основі преміального механізму, а в майбутньому й через нові інструменти на кшталт CfD.