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Одна из самых больших инвестиций в энергетику во время войны. Elementum Energy Дейтса инвестирует €300 млн в ветропарк на западе Украины. Детали проекта от СЕО компании Рыбачук

Анастасия Дэйна
Анастасия Дэйна
Forbes

4 хв читання

Гендиректорка Elementum Energy Ольга Рибачук /из личного архива

Гендиректор Elementum Energy Ольга Рыбачук Фото из личного архива

Американский инвестор Ричард Дейтс делает смелый шаг, увеличивая свой и так немалый портфель активов в Украине на €300 млн, или на 60%. Почему его энергетическая компания Elementum Energy отказалась от зеленого тарифа и при этом наращивает прибыль и когда планирует завершить строительство нового ветропарка на 200 МВт? Блиц-интервью с СЕО Elementum Energy Ольгой Рыбачук

Elementum Energy – самый крупный производитель зеленой энергии в Украине. Компания принадлежит международному фонду VR Capital американцу Ричарду Дейтсу. В Украине компании принадлежат СЭС и ВЭС с установленной мощностью 636 МВт. С 2017-го инвестиции Дейтса в украинскую энергетику – более €500 млн.

Elementum Energy 12 декабря анонсировала строительство ветроэлектростанции мощностью 200 МВт с рабочим названием «Ветропарк Западный». Старт строительства намечен на конец 2025 года.

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