Выйти из кадрового кризиса. Три стратегии работы с персоналом, к которым следует прислушиваться бизнесу, от исследователей Владимира Вахитова и Натальи Заики

Украинский рынок труда переживает масштабную трансформацию под влиянием войны и демографических изменений. Чтобы оставаться конкурентными, компании должны пересмотреть свои подходы к управлению кадрами: удержать сотрудников, привлекать недооцененные группы на внутреннем рынке и готовиться к интеграции иностранных работников. Какие поведенческие стратегии могут быть полезны бизнесу? Рассказывают исследователи Института поведенческих исследований при American University Kyiv Владимир Вахитов и Наталья Заика

В 2024 году Институт поведенческих исследований при American University Kyiv провел ряд исследований рынка труда, а также принял участие в разработке Стратегии демографического развития Украины до 2040 года. Общий вывод – рынок труда трансформируется под влиянием войны и структурных перемен. Три главных вызова, стоящих перед украинским бизнесом: удержание действующего штата сотрудников, поиск новых работников на внутреннем рынке и привлечение иностранных специалистов. Эти задачи нуждаются в финансовых вливаниях и глубокой переоценке стратегии управления персоналом с учетом поведенческих аспектов.

Какие поведенческие стратегии могут быть полезны бизнесу в борьбе за таланты на рынке труда?

Действующая команда: фокус на предсказуемость и заботу

Базовые мотивационные факторы: заработная плата и бонус остаются важными. Но нематериальные стимулы приобретают все больший вес.

Работники в условиях войны ищут стабильность, уверенность и социальную поддержку. У более 71% украинцев среди близких есть лица, принимающие или участвовавшие в боевых действиях, согласно данным опроса соцгруппы «Рейтинг». Поэтому для сотрудников важно видеть, что их работодатель активно поддерживает Вооруженные силы Украины и другие социальные инициативы. Организация благотворительных мероприятий, например Дня донора крови, или расширение социального пакета, в том числе помощь мобилизованным работникам и их семьям, могут стать важными факторами укрепления лояльности к компании.

Еще одна ценность для команды – уменьшение неопределенности, которая зашкаливает во время войны. Людям свойственно избегать неопределенности, насколько это возможно. Работодатели, которые смогут создать четкую систему информирования о будущих шагах компании и быть предсказуемыми для своих работников, помогут снизить уровень стресса среди сотрудников и придадут им уверенности в стабильности своего места работы.

Работодателям важно добавить в рабочую рутину сотрудников и сервис психической помощи. Уровень психического здоровья работников, как свидетельствуют исследования, оказывает непосредственное влияние как на производительность и, соответственно, прибыльность бизнеса, так и на привязанность и лояльность к своей компании.

Внутренний рынок труда: поиск потенциала недооцененных групп

Удачному найму новых работников препятствует не только дефицит кадров, но и поведенческие паттерны управляющих бизнеса либо службы HR. Многие годы в Украине на рынке труда существовала дискриминация в отношении женщин с маленькими детьми, людей в возрасте 50+ и женщин в «мужских» профессиях. В 2024-м каждый шестой кандидат на украинском рынке труда сталкивался с дискриминацией по полу или возрасту, согласно данным опроса robota.ua.

Сегодня, чтобы выжить, бизнесу нужно изменить свои стереотипы по поводу «неконвенционных» групп и начать смотреть на них как на основной резерв, имеющий свои преимущества.

Например, люди старше 50 лет имеют низкую мобильность и высокую лояльность, что критически важно в кризисные времена, когда предприятия стремятся к стабильности в рабочей силе. У них больше опыта, что может являться критическим фактором в поиске нестандартных решений в бурные времена.

Еще одна важная категория на рынке труда – внутренне перемещенные лица, часто сталкивающиеся с барьерами на рынке труда, свидетельствует исследование инициативы FREE Network. Но в то же время эта группа может предложить работодателям свои профессиональные навыки и опыт. Региональные компании могут привлекать этих специалистов, а также организовывать таргетированную релокацию для преодоления острого кадрового кризиса.

Иностранные работники: интеграционные вызовы

Внутренних трудовых резервов будет недостаточно для долгосрочного обеспечения рынка труда. Об этом, в частности, акцентировала и директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова в интервью Forbes Ukraine. Поэтому для покрытия потребностей в работниках в течение следующего десятилетия Украине, скорее всего, потребуется привлечение иностранных граждан.

Решение юридических и финансовых аспектов – одна сторона этого вызова. Но бизнесу придется работать и над преодолением культурных барьеров.

Украинский общественный дискурс относительно массового притока иностранцев на наш рынок остается преимущественно скептическим – страх, что это повысит конкуренцию на рынке труда и ослабит социальную интеграцию. Поэтому бизнесу, нуждающемуся в иностранных работниках, придется не только тратить дополнительные средства на их поиск и релокацию, адвокатировать изменения в законодательство, но и работать над успешной интеграцией иностранных сотрудников в Украине.

Создание инклюзивной среды, в которой сотрудники, независимо от национальности, будут чувствовать себя комфортно, поможет привлечь иностранцев, а также повысит уровень сплоченности в компаниях и в целом. Компании, которые смогут эффективно решить эти вопросы, получат значительное преимущество на рынке труда.

Так что привлечение талантов в современных условиях – это не только вопрос зарплат и бонусов. Успех компании зависит от ее способности пересматривать свои устоявшиеся практики, лучше понимать поведение и мотивацию сотрудников и соискателей работы, чтобы предложить им дополнительную ценность. Снижение неопределенности, преодоление предубеждений и создание социальной сплоченности – ключ к победе в битве за таланты.

Изменение подхода к управлению кадрами может стать конкурентным преимуществом, которое не только позволит бизнесу пережить кризис, но и выйти из него сильнее.