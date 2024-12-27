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Частный наем. Государственный ПриватБанк вошел в пятерку крупнейших IT-работодателей в 2024 году. Зачем ему 2000 профессионалов?

Анастасия Несенюк /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Анастасия Несенюк
Forbes

3 хв читання

ПриватБанк, робота в ІТ, робота айтівця в банку /Изображение сгенерировано ИИ Midjourney в соавторстве с Анной Наконечной

«Приват» имеет самый крупный IТ-отдел среди украинских банков. Фото Изображение сгенерировано ИИ Midjourney в соавторстве с Анной Наконечной

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ПриватБанк в 2024 году оказался в топе найма IТ-специалистов, обогнав продукты Netpeak Group и Ajax Systems. В чем причина?

В государственном ПриватБанке – более 2000 айтишников, сообщила его пресс-служба. Это самый крупный IТ-отдел среди украинских банков. В 2024-м «Приват» увеличил наем IT-специалистов на 225%, по данным рекрутинговой платформы Djinni. Банк поднялся с 20-й строчки на четвертую по количеству трудоустройств, опередив IT-компании Netpeak Group и Ajax Systems.

По штату IТ-отдел ПриватБанка может посоревноваться с крупнейшими украинскими IТ-компаниями. Для сравнения, 2200-2300 сотрудников имеют сервисные DataArt и Intellias, входящие в топ-10 украинского IT.

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