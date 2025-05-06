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«Зайвих грошей на викуп не було». Олексій Баранов про те, чому продав «Ріхерт & Парк» Веревському, про партнерство з Костельманом і про майбутнє «Більшовика». Інтерв’ю

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes
Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

9 хв читання

A Development Олексій Баранов /Анастасія Мантач, для Forbes Ukraine

Засновник і власник компанії A Development Олексій Баранов. Фото Анастасія Мантач, для Forbes Ukraine

У лютому 2025 року власник A Development Олексій Баранов продав будівлю пивоварного заводу на Подолі у Києві, де планував будувати ЖК «Ріхерт & Парк». Чому він вийшов з проєкту, чи буде продовження A-Station на Арсенальній площі в Києві та на що Баранову дав гроші власник Fozzy Group Володимир Костельман?

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