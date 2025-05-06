У лютому 2025 року власник A Development Олексій Баранов продав будівлю пивоварного заводу на Подолі у Києві, де планував будувати ЖК «Ріхерт & Парк». Чому він вийшов з проєкту, чи буде продовження A-Station на Арсенальній площі в Києві та на що Баранову дав гроші власник Fozzy Group Володимир Костельман?