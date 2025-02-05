«10 часов – очень высокое требование». «Киевстар», Vodafone и lifecell до 1 февраля должны были обеспечить связь без света в течение 10 часов. Какой результат?

На 1 февраля связь операторов «Киевстар», Vodafone и lifecell должна была стабильно работать 10 часов без света. Таково было требование Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ). Несмотря на миллиардные инвестиции, полностью выполнить требование не удалось. Может ли быть компромисс с НЦУ?

Ни один из операторов не выполнил полностью требования НЦУ по причине их сложности, говорит собеседник Forbes Ukraine из одного из операторов. Он общался анонимно, поскольку не уполномочен на официальные комментарии. Это подтверждает чиновник в одном из ведомств, который знаком с данными компаний о выполнении требований НЦУ.

Распоряжение НЦУ от июля 2024 обязывает операторов обеспечить резервным питанием 100% своих базовых станций. «Аккумуляторы есть на большинстве наших базовых станций, но обеспечить их работу на 10 часов невозможно», – говорит топ-менеджер одного из украинских мобильных операторов, который общался анонимно из-за чувствительности темы. «Пытаемся достичь компромисса с государством по работе в блэкаутах», – добавляет собеседник из другого оператора.