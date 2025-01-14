Альтернатива TikTok? Бывший гендиректор Google Эрик Шмидт запустил стартап – ИИ-платформу для генерации видео. Что о ней известно?

Эрик Шмидт критикует ИИ за дипфейки, но вступил в конкуренцию с Sora за генерацию текста в видео в своем проекте Hooglee. Вероятно, это будет соцсеть со встроенным ИИ. Forbes USA собрал информацию о том, кто стоит за новым стартапом, и узнал, почему Шмидт хотел покупать TikTok, но передумал.

Бывший гендиректор Google Эрик Шмидт последние несколько месяцев работал над проектом с искусственным интеллектом, желающим воспользоваться стремительным развитием технологий генерации видео с помощью ИИ. Стартап Hooglee, о котором ранее не сообщалось, был основан в прошлом году, пишет американский Forbes. Семейный офис Шмидта Hillspire сейчас финансирует и поддерживает этот проект.

Миллиардер остается спорным персонажем в Кремниевой долине и Вашингтоне, поскольку одновременно много говорит о перспективах и угрозах искусственного интеллекта. Он последовательно заявляет, что «удвоит производительность каждого», но подчеркивает, что ИИ-технологии – «ядерное оружие другого типа». Шмидт также прогнозировал, что технологии могут стать настолько совершенными, что «мы должны серьезно продумать, как их отключить».

Демократизация ИИ

Однако несколько месяцев назад Шмидт вместе с небольшой группой тихо зарегистрировал компанию Hooglee LLC, в которой своей миссией называет «демократизацию создания видео с помощью ИИ». На сайте компании, состоящей из одной целевой страницы и не упоминающей ни Шмидта, ни кого-либо из его сотрудников, говорится, что она «создает инновационные решения, которые сближают людей, упрощают коммуникацию и повышают взаимодействие». Шмидт отказался от комментариев для Forbes USA.

Источник, близкий к Hooglee, сообщил, что некоторые сотрудники Эрика Шмидта называют этот проект альтернативой TikTok.

Кто будет руководить новым ИИ-стартапом

Для управления стартапом Шмидт привлек своего давнего коллегу Себастьяна Труна, технологического ветерана, который был соучредителем подразделений Google Waymo и Google X. Трун также создал ныне неактивную авиационную компанию Kittyhawk и руководит секретным военным дроновым стартапом Шмидта Project Eagle.

Среди сотрудников Hooglee есть экс-ученые Meta из лаборатории генеративного AI и бывший генеральный юрист Kittyhawk (согласно корпоративным документам и публичным постам, связывающим этих людей с Hooglee и Шмидтом). В октябре 2024 года экс-ученый Meta Бичен Ву написал в LinkedIn, что он и команда Centropy «присоединятся к легендарному Эрику Шмидту, чтобы начать новое приключение».

Профиль одного из инженеров Centropy в Google Scholar содержит подтвержденную электронную почту hooglee.com. Трун и Ву тоже отказались от комментариев Forbes USA.

Кто финансирует проект Hooglee

Hooglee, кажется, первый ИИ-проект, который Шмидт лично инкубировал после инвестирования в ряд компаний в этой сфере. Среди них, например, Anthropic и стартап квантовых вычислений SandboxAQ.

Миллиардер, чье состояние Forbes оценивает более чем в $26 млрд, также финансировал программу грантов OpenAI и научную некоммерческую организацию FutureHouse.

Заявки на торговую марку, поданные Труном от имени Hooglee в сентябре 2024 года, описывают продукт как программное обеспечение для создания видео с AI и социальной сети. Сайт компании также намекает на социальный компонент.

Конкуренция с TikTok и страхи перед дипфейками

Пока неизвестно, как продукт будет конкурировать с TikTok. Шмидт рассматривал возможность покупки этой соцсети через законодательство о запрете или продаже приложения, но в конце концов предпочел федеральное регулирование запрета.

Во время выступления в Стэнфордском университете в 2024-м его комментарии насчет TikTok вновь привлекли внимание, когда он призвал студентов «скопировать TikTok с помощью ИИ». Позже он уточнил, что «не рекомендовал незаконно воровать чью-то музыку».

Остается непонятным, чем Hooglee будет отличаться от таких конкурентов, как Runway, который выпустил свой первый генератор текста в видео в 2022 году, и Sora от OpenAI, запустившегося в бета-версии в феврале 2024 года. Тогда же материнская компания TikTok ByteDance запустила приложение для генерации ИИ-видео Jimeng AI для китайских пользователей. Подобные продукты также представили Meta, Google и Adobe в последние месяцы.

Несмотря на запуск нового стартапа, Эрик Шмидт также предупреждал о потенциальном вреде технологий. На круглом столе, организованном Институтом глобальной политики в марте прошлого года, он призвал отрасль сделать больше для решения проблемы дипфейков.

«Когда я руководил YouTube, извлек важный урок: видео может заставить людей убивать друг друга», – рассказывал Шмидт.

Он также предположил в своей колонке о дезинформации на MIT Technology Review, что проблему дипфейков можно решить с помощью системы обнаружения ИИ и дискуссионного решения о водяных знаках. Но пока неизвестно, примет ли Hooglee эти меры.