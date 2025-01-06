ИИ как бомба замедленного действия. Как искусственный интеллект меняет правила игры? Рассказывает подкастер Владимир Анфимов на примере интервью Владимира Зеленского Лексу Фридману

Президент Украины Владимир Зеленский дал трехчасовое интервью подкастеру Лексу Фридману. Кроме важного фокуса разговора о переговорах, гарантиях безопасности и вступлении Украины в НАТО , в его реализации есть интересная деталь – техническая. Как так получилось, что интервью можно посмотреть на трех языках одновременно – украинском, английском и русском. Рассказывает автор подкаста «Другое интервью» Владимир Анфимов.

Пока все обсуждают интервью Владимира Зеленского американскому блогеру Лексу Фридману, остановлюсь на оставшейся за кулисами части – технической составляющей.

Их разговор проходил сразу на трех языках: английском (владеют оба спикера), русском (аналогично) и украинском (владеет только Зеленский). Через три часа спикеры меняли языки как перчатки, часто начиная фразу на одном и переходя на другой. Если вы зайдете на YouTube, то увидите, что у вас есть возможность слушать это интервью полностью на одном из этих языков. Также есть возможность выбрать оригинальную версию – смешанную.

Самое интересное, что перевод звучит именно голосами Зеленского и Фридмана, а не переводчика. Как это удалось?

Исторический бэкграунд

Алекс Фридман – прежде всего исследователь и сотрудник Массачусетского технологического института, а потом – подкастер. Его сфера интересов – это искусственный интеллект и Big Data. А еще он хороший знакомый Илона Маска. С американским бизнесменом Фридман познакомился после того, как опубликовал исследование, позже раскритикованное коллегами-учеными.

В нем Фридман приходит к выводу, что водители, использующие полуавтономные транспортные средства, остаются сосредоточенными. Другими словами, вождение автомобилем Tesla в режиме автопилота не меняет психологическое состояние водителя. Следовательно, он может в любое время вмешаться и исправить ситуацию.

Когда это исследование попало в поле зрения Маска, он согласился участвовать в записи его подкаста Фридмана, тогда называвшегося The Artificial Intelligence Podcast – «Подкаст об искусственном интеллекте».

От истории к нынешнему

Так вот именно искусственный интеллект, а именно американский стартап ElevenLabs, основанный выходцами из Польши, которые в детстве страдали от некачественного дубляжа голливудских фильмов, помог сделать интервью Зеленского Фридману действительно уникальным.

Что в нем особенного?

Прежде всего ИИ сохранил голос Зеленского аутентичным, даже в переводе. Его интонации, эмоции и стиль речи ощутимы, независимо от того, на каком языке вы слушаете.

Во-вторых, три часа интервью – это огромный объем работы для команды, но ИИ позволяет сделать такую адаптацию быстро и качественно.

По словам Фридмана, работа по адаптации этого интервью не была полностью автоматизированной. В частности, перевод текстов на разные языки осуществлялся в сотрудничестве профессиональных переводчиков с искусственным интеллектом. Уверен, что также были привлечены редакторы, которые «отшлифовывали» финальный вариант.

А вот дубляж – полностью заслуга ИИ, действительно поражает.

Радио-медиа-ИИ – как замедленная бомба

Появление необычной радиостанции в Польше без «живых» ведущих – один из примеров.

Осенью 2024 года медиахолдинг Radio Kraków объявил о перезапуске одной из своих станций 0FF Radio в новом формате. Цель – привлечь молодую аудиторию, предлагая программы от виртуальных ведущих и интерактивные шоу, созданные с помощью инструментов ИИ.

Но ведущими станция не ограничилась и, в частности, выдала в эфир интервью с виртуальной версией Виславы Шимборской, польской поэтессы и лауреатки Нобелевской премии по литературе. Вислава умерла в 2012 году, однако с помощью технологий ИИ удалось сымитировать ее участие в разговоре. Говорят, звучало очень убедительно. Вместе с тем станцию вскоре закрыли, не без скандала.

По словам редакторов станции, их эксперимент показал, насколько многие сферы остаются неурегулированными, когда речь идет об использовании искусственного интеллекта в медиа – этических нормах, маркировке контента, созданного с привлечением ИИ, авторских правах.

Но главной причиной изменения формата станции явилась реакция общества.

Многие обвиняли экспериментаторов в попытке «заменить людей машинами». Когда-то мы уже такое слышали, не правда ли?

Как бы то ни было, тема использования ИИ в медиа нуждается в дальнейших исследованиях. Уже сейчас ясно, что у монеты две стороны.

Для креаторов развитие ИИ открывает все больший доступ к новым аудиториям. В частности, избавившись от языкового барьера, теперь есть возможность создавать продукт на родном языке и делать версии для слушателей и зрителей в любом уголке мира.

Также теперь буквально один человек, имея доступ к технологиям ИИ, может генерировать сотни голосов и изображений, создавая новые альтернативные миры.

С другой стороны, и это самое главное, с развитием искусственного интеллекта у медиа возникает множество рисков. В частности, неконтролируемое распространение дипфейков, когда будет невозможно отличить оригинальный голос и изображение от синтезированных, а действительно сказанное – от лжи и манипуляции.

Это действительно сказал Зеленский? Такое заявление сделал избранный американский президент Дональд Трамп?

Таких вопросов мы будем слышать все больше. Потому и выходит, что без развития критического мышления у общества и надлежащего контроля со стороны государственных институтов развитие ИИ в медиа может стать настоящей бомбой замедленного действия.