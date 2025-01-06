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ИИ как бомба замедленного действия. Как искусственный интеллект меняет правила игры? Рассказывает подкастер Владимир Анфимов на примере интервью Владимира Зеленского Лексу Фридману

Владимир Анфимов /из личного архива
Владимир Анфимов
Контрибьютор Forbes

3 хв читання

Президент Украины Владимир Зеленский дал трехчасовое интервью подкастеру Лексу Фридману. Кроме важного фокуса разговора о переговорах, гарантиях безопасности и вступлении Украины в НАТО, в его реализации есть интересная деталь – техническая. Как так получилось, что интервью можно посмотреть на трех языках одновременно – украинском, английском и русском. Рассказывает автор подкаста «Другое интервью» Владимир Анфимов.

Пока все обсуждают интервью Владимира Зеленского американскому блогеру Лексу Фридману, остановлюсь на оставшейся за кулисами части – технической составляющей.

Их разговор проходил сразу на трех языках: английском (владеют оба спикера), русском (аналогично) и украинском (владеет только Зеленский). Через три часа спикеры меняли языки как перчатки, часто начиная фразу на одном и переходя на другой. Если вы зайдете на YouTube, то увидите, что у вас есть возможность слушать это интервью полностью на одном из этих языков. Также есть возможность выбрать оригинальную версию – смешанную.

Самое интересное, что перевод звучит именно голосами Зеленского и Фридмана, а не переводчика. Как это удалось?

Исторический бэкграунд

Алекс Фридман – прежде всего исследователь и сотрудник Массачусетского технологического института, а потом – подкастер. Его сфера интересов – это искусственный интеллект и Big Data. А еще он хороший знакомый Илона Маска. С американским бизнесменом Фридман познакомился после того, как опубликовал исследование, позже раскритикованное коллегами-учеными.

В нем Фридман приходит к выводу, что водители, использующие полуавтономные транспортные средства, остаются сосредоточенными. Другими словами, вождение автомобилем Tesla в режиме автопилота не меняет психологическое состояние водителя. Следовательно, он может в любое время вмешаться и исправить ситуацию.

Когда это исследование попало в поле зрения Маска, он согласился участвовать в записи его подкаста Фридмана, тогда называвшегося The Artificial Intelligence Podcast – «Подкаст об искусственном интеллекте».

От истории к нынешнему

Так вот именно искусственный интеллект, а именно американский стартап ElevenLabs, основанный выходцами из Польши, которые в детстве страдали от некачественного дубляжа голливудских фильмов, помог сделать интервью Зеленского Фридману действительно уникальным.

Что в нем особенного?

Прежде всего ИИ сохранил голос Зеленского аутентичным, даже в переводе. Его интонации, эмоции и стиль речи ощутимы, независимо от того, на каком языке вы слушаете.

Во-вторых, три часа интервью – это огромный объем работы для команды, но ИИ позволяет сделать такую адаптацию быстро и качественно.

По словам Фридмана, работа по адаптации этого интервью не была полностью автоматизированной. В частности, перевод текстов на разные языки осуществлялся в сотрудничестве профессиональных переводчиков с искусственным интеллектом. Уверен, что также были привлечены редакторы, которые «отшлифовывали» финальный вариант.

А вот дубляж – полностью заслуга ИИ, действительно поражает.

Радио-медиа-ИИ – как замедленная бомба

Появление необычной радиостанции в Польше без «живых» ведущих – один из примеров.

Осенью 2024 года медиахолдинг Radio Kraków объявил о перезапуске одной из своих станций 0FF Radio в новом формате. Цель – привлечь молодую аудиторию, предлагая программы от виртуальных ведущих и интерактивные шоу, созданные с помощью инструментов ИИ.

Но ведущими станция не ограничилась и, в частности, выдала в эфир интервью с виртуальной версией Виславы Шимборской, польской поэтессы и лауреатки Нобелевской премии по литературе. Вислава умерла в 2012 году, однако с помощью технологий ИИ удалось сымитировать ее участие в разговоре. Говорят, звучало очень убедительно. Вместе с тем станцию вскоре закрыли, не без скандала.

По словам редакторов станции, их эксперимент показал, насколько многие сферы остаются неурегулированными, когда речь идет об использовании искусственного интеллекта в медиа – этических нормах, маркировке контента, созданного с привлечением ИИ, авторских правах.

Но главной причиной изменения формата станции явилась реакция общества.

Многие обвиняли экспериментаторов в попытке «заменить людей машинами». Когда-то мы уже такое слышали, не правда ли?

Как бы то ни было, тема использования ИИ в медиа нуждается в дальнейших исследованиях. Уже сейчас ясно, что у монеты две стороны.

Для креаторов развитие ИИ открывает все больший доступ к новым аудиториям. В частности, избавившись от языкового барьера, теперь есть возможность создавать продукт на родном языке и делать версии для слушателей и зрителей в любом уголке мира.

Также теперь буквально один человек, имея доступ к технологиям ИИ, может генерировать сотни голосов и изображений, создавая новые альтернативные миры.

С другой стороны, и это самое главное, с развитием искусственного интеллекта у медиа возникает множество рисков. В частности, неконтролируемое распространение дипфейков, когда будет невозможно отличить оригинальный голос и изображение от синтезированных, а действительно сказанное – от лжи и манипуляции.

Это действительно сказал Зеленский? Такое заявление сделал избранный американский президент Дональд Трамп?

Таких вопросов мы будем слышать все больше. Потому и выходит, что без развития критического мышления у общества и надлежащего контроля со стороны государственных институтов развитие ИИ в медиа может стать настоящей бомбой замедленного действия.

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Контрибьюторы сотрудничают с Forbes на внештатной основе. Их тексты отражают личную точку зрения. У вас другое мнение? Пишите нашей редакторе Татьяне Павлушенко – [email protected]

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