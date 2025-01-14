Альтернатива TikTok? Колишній гендиректор Google Ерік Шмідт запустив стартап – ШІ-платформу для генерації відео. Що про нього відомо?

Ерік Шмідт критикує ШІ за діпфейки, але вступив у конкуренцію із Sora за генерацію тексту у відео у своєму проєкті Hooglee. Ймовірно, це буде соцмережа із вбудованим ШІ. Forbes USA зібрав інформацію про те, хто стоїть за новим стартапом, і дізнався, чому Шмідт хотів купувати TikTok, але передумав.

Колишній гендиректор Google Ерік Шмідт останні кілька місяців працював над проєктом зі штучним інтелектом, який прагне скористатися стрімким розвитком технологій генерації відео за допомогою ШІ. Стартап Hooglee, про який раніше не повідомлялося, заснували минулого року, пише американський Forbes. Сімейний офіс Шмідта Hillspire зараз фінансує та підтримує цей проєкт.

Мільярдер залишається суперечливим персонажем у Кремнієвій долині та Вашингтоні, адже одночасно багато говорить про перспективи та загрози штучного інтелекту. Він послідовно заявляє, що «подвоїть продуктивність кожного», але наголошує, що ШІ-технології – «ядерна зброя іншого типу». Шмідт також прогнозував, що технології можуть стати такими досконалими, що «ми маємо серйозно продумати, як їх відключити».

Демократизація ШІ

Однак кілька місяців тому Шмідт разом із невеликою групою тихо зареєстрував компанію Hooglee LLC, в якій своєю місією називаэ «демократизацію створення відео за допомогою ШІ». На сайті компанії, що складається з однієї цільової сторінки та не згадує ні Шмідта, ні будь-кого з його співробітників, ідеться, що вона «створює інноваційні рішення, які зближують людей, спрощують комунікацію та підвищують взаємодію». Шмідт відмовився від коментарів для Forbes USA.

Джерело, близьке до Hooglee, повідомило, що деякі співробітники Еріка Шмідта називають цей проєкт альтернативою TikTok.

Хто керуватиме новим ШІ-стартапом

Керувати стартапом Шмідт залучив свого давнього колегу Себастьяна Труна, технологічного ветерана, який був співзасновником підрозділів Google Waymo та Google X. Трун також створив нині неактивну авіаційну компанію Kittyhawk і наразі керує секретним військовим дроновим стартапом Шмідта Project Eagle.

Серед співробітників Hooglee є екснауковці Meta з лабораторії генеративного AI і колишній генеральний юрист Kittyhawk (згідно з корпоративними документами та публічними постами, що повʼязують цих людей із Hooglee та Шмідтом). У жовтні 2024 року колишній науковець Meta Бічен Ву написав у LinkedIn, що він і команда Centropy «приєднаються до легендарного Еріка Шмідта, щоб розпочати нову пригоду».

Профіль одного з інженерів Centropy у Google Scholar містить підтверджену електронну пошту hooglee.com. Трун і Ву також відмовилися від коментарів Forbes USA.

Хто фінансує проєкт Hooglee

Hooglee, здається, є першим ШІ-проєктом, який Шмідт особисто інкубував після інвестування в низку компаній у цій сфері. Серед них, зокрема, Anthropic та стартап квантових обчислень SandboxAQ.

Мільярдер, чиї статки Forbes оцінює більш як у $26 млрд, також фінансував програму грантів OpenAI і наукову некомерційну організацію FutureHouse.

Заявки на торговельну марку, подані Труном від імені Hooglee у вересні 2024 року, описують продукт як програмне забезпечення для створення відео з AI та соціальної мережі. Вебсайт компанії також натякає на соціальний компонент.

Конкуренція з TikTok і страхи перед діпфейками

Наразі невідомо, як продукт конкуруватиме з TikTok. Шмідт розглядав можливість купівлі цієї соцмережі через законодавство про заборону або продаж додатка, але зрештою віддав перевагу федеральному регулюванню над забороною.

Під час виступу у Стенфордському університеті у 2024-му його коментарі щодо TikTok знову привернули увагу, коли він закликав студентів «скопіювати TikTok за допомогою ШІ». Пізніше він уточнив, що «не рекомендував незаконно красти чиюсь музику».

Залишається незрозумілим, чим Hooglee відрізнятиметься від таких конкурентів, як Runway, що випустив свій перший генератор тексту у відео у 2022 році, і Sora від OpenAI, який запустився у бета-версії у лютому 2024 року. Тоді ж материнська компанія TikTok ByteDance запустила додаток для генерації ШІ-відео Jimeng AI для китайських користувачів. Подібні продукти також презентували Meta, Google і Adobe останніми місяцями.

Попри запуск нового стартапу, Ерік Шмідт також попереджав про потенційну шкоду технологій. На круглому столі, організованому Інститутом глобальної політики в березні минулого року, він закликав галузь зробити більше для розв'язання проблеми діпфейків.

«Коли я керував YouTube, засвоїв важливий урок: відео може змусити людей вбивати одне одного», – розповідав Шмідт.

Він також припустив у своїй колонці про дезінформацію на MIT Technology Review, що діпфейки можна подолати системою виявлення ШІ та дискусійного рішення про водяні знаки. Але поки що невідомо, чи впровадить Hooglee ці заходи.