Украинская ІТ-компания MacPaw сокращает 20% работников из-за финансовых трудностей

MacPaw – одна из самых крупных продуктовых IT-компаний Украины. В 2021 году она вошла в рейтинг 30 лучших стартапов от Forbes с отметкой $100–300 млн.

Продуктовая ІТ-компания MacPaw сокращает 20% команды. Об этом в Facebook сообщил основатель и СЭО компании Александр Косован. По его словам, решение не повлияет на основную бизнес-деятельность.

Ключевые факты

По словам Косована, решение о сокращении 20% сотрудников было одним из самых тяжелых в его карьере, но «оно необходимо для обеспечения долгосрочной стабильности MacPaw».

Штат MacPaw в 2023 году – 529 человек по данным профильного издания DOU. Под увольнение могли попасть около 100 сотрудников.

«Мы сами оказались перед серьезными финансовыми вызовами, и, чтобы сохранить стабильность компании в будущем, мы вынуждены принять тяжелое решение», – говорится в посту основателя компании.

Принятое решение не повлияет на основную бизнес-деятельность, написал Косован.

Контекст

MacPaw – одна из крупнейших продуктовых IT-компаний Украины, основанная Александром Косованом в Киеве. Флагманский продукт компании – CleanMyMac – утилита для очистки работы ноутбуков MacBook. По состоянию на 2021 год приложение генерировало 80% выручки компании и имело почти 1 млн платных пользователей ежемесячно.

Также MacPaw разработал собственный магазин приложений для Mac по подписке – Setapp. По состоянию на март 2021 года, компания инвестировала в этот продукт около $20 млн.

Согласно отчету главной компании группы MacPaw Family Ltd., консолидированная выручка группы составила $84 млн в 2022 году и $75 млн в 2021-м. Выручка украинского юрлица компании за 2023-й составила 137 млн грн, по данным YouControl.

За 2023 год количество специалистов в 50 самых крупных IT-компаниях Украины сократилось на 10 656 человек, или на 11,5%, говорится в исследовании компании DOU.