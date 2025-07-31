Объем экспорта ІТ-услуг в июне 2025 года сократился до $526 млн, что на 3,5% ($19 млн) меньше, чем в мае. По сравнению с июнем 2024 года показатель вырос на 2,7% ($14 млн), свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка. ІТ является одним из важнейших экспортных секторов Украины.

Подробности

За период с апреля по июнь 2025 года ІТ-сектор заработал $1,64 млрд, что на 1,4% ($23 млн) больше, чем за аналогичный период 2024 года. По сравнению с первым кварталом 2025 года экспорт ІТ-услуг вырос на 4,5% ($70 млн).

За первое полугодие 2025 года общая выручка от ІТ-экспорта составила $3,2 млрд, что на 0,1% ($3 млн) больше, чем за тот же период 2024 года. Доля ІТ-услуг в структуре экспорта всех услуг Украины составила 42,1%.

Основными рынками для украинского ІТ-экспорта остаются США, Великобритания, Мальта, Кипр, Израиль, Швейцария, Германия, Эстония, Польша и ОАЭ, которые обеспечили 80,1% выручки ($2,57 млрд) в первом полугодии 2025 года.

Страны с наибольшим ростом ІТ-экспорта по сравнению с 2024 годом:

Финляндия: +49,8% ($4,4 млн)

Латвия: +44,3% ($2,1 млн)

Люксембург: +35,4% ($1,9 млн)

Гонконг: +33,0% ($6,7 млн)

Кипр: +31,1% ($54,9 млн)

Страны с наибольшим сокращением ІТ-экспорта:

Австрия: -44,0% ($10 млн)

Грузия: -29,9% ($1,5 млн)

Швеция: -18,9% ($6,5 млн)

Австралия: -18,2% ($1,7 млн)

Казахстан: -18,1% ($1,3 млн)

Общий экспорт услуг Украины за первое полугодие 2025-го составил $7,62 млрд, что на 10,9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Контекст

В 2024 году объем экспорта ІТ-услуг из Украины достиг $6,45 млрд, что на 4,2% ниже по сравнению с 2023 годом. Это второй год подряд, когда фиксируется спад: в 2023 году экспорт снизился на 8,5%.

Ранее, начиная с 2013 года, ІТ-экспорт Украины демонстрировал стабильный рост. В 2020 году он впервые превысил отметку в $5 млрд, в 2021 году составил $6,8 млрд, а в 2022 году достиг рекордного уровня – $7,3 млрд.