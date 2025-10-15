Платежная система Mastercard и мобильный оператор «Киевстар» заключили партнерство. Его содержание – тестировать спутниковую связь от компании Илона Маска SpaceX в платежной инфраструктуре. Кто выиграет от внедрения этой технологии?

Платежная система Mastercard и крупнейший мобильный оператор «Киевстар» будут тестировать спутниковую технологию Direct to Cell от американской SpaceX в платежной инфраструктуре, говорится в пресс-релизах компаний от 15 октября.

Direct to Cell дает возможность пользоваться мобильной связью там, где нет обычного покрытия – пользователи могут получать сигнал от спутника. Запуск этого сервиса оператор анонсировал 30 декабря 2024 года. Таким образом, Украина – одна из шести стран мира, тестирующих этот сервис. Среди них США, Австралия, Япония, Канада и т.д.

В рамках партнерства Mastercard и «Киевстар» также будут заняты разработкой новых финансовых продуктов и сервисов, говорится в релизе. Меморандум между компаниями будет действовать в течение одного года с возможностью продления.