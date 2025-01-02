Для регионов без связи и прифронтовых территорий. Мобильный оператор «Киевстар» будет предоставлять спутниковую связь через Starlink. Что от этого получат абоненты

Мобильный оператор «Киевстар», весной 2024 года планировавший партнерство с британским спутниковым оператором OneWeb, изменил планы. В преддверии Нового года компания подписала соглашение со Starlink Илона Маска и будет предоставлять абонентам услугу спутниковой связи direct-to-cell. Что получат пользователи?

Соглашение крупнейшего мобильного оператора «Киевстар» со Starlink о введении спутниковой связи direct-to-cell рассчитано на три года с автоматической пролонгацией, говорит собеседник Forbes Ukraine, который общался анонимно из-за чувствительности темы.

О соглашении объявили 30 декабря 2024 года. «Услуга direct-to-cell способна обеспечить мобильную связь на любом 4G-смартфоне там, где отсутствует традиционное покрытие от операторов», – говорится в посте президента «Киевстара» Александра Комарова.