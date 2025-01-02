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«Київстар» домовився про партнерство зі Starlink /Shutterstock
Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

Для регионов без связи и прифронтовых территорий. Мобильный оператор «Киевстар» будет предоставлять спутниковую связь через Starlink. Что от этого получат абоненты

Люба Балашова /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

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Соглашение «Киевстара» со Starlink о внедрении спутниковой связи рассчитано на три года. Фото Shutterstock

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Мобильный оператор «Киевстар», весной 2024 года планировавший партнерство с британским спутниковым оператором OneWeb, изменил планы. В преддверии Нового года компания подписала соглашение со Starlink Илона Маска и будет предоставлять абонентам услугу спутниковой связи direct-to-cell. Что получат пользователи?

Соглашение крупнейшего мобильного оператора «Киевстар» со Starlink о введении спутниковой связи direct-to-cell рассчитано на три года с автоматической пролонгацией, говорит собеседник Forbes Ukraine, который общался анонимно из-за чувствительности темы.

О соглашении объявили 30 декабря 2024 года. «Услуга direct-to-cell способна обеспечить мобильную связь на любом 4G-смартфоне там, где отсутствует традиционное покрытие от операторов», – говорится в посте президента «Киевстара» Александра Комарова.

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