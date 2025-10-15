Прослухати матеріал
Платіжна система Mastercard та мобільний оператор «Київстар» уклали партнерство. Його зміст – тестувати супутниковий звʼязок від компанії Ілона Маска SpaceX у платіжній інфраструктурі. Хто виграє від впровадження цієї технології?
Платіжна система Mastercard та найбільший мобільний оператор «Київстар» тестуватимуть супутникову технологію Direct to Cell від американської SpaceX у платіжній інфраструктурі, ідеться у пресрелізах компаній від 15 жовтня.
Direct to Cell дозволяє користуватися мобільним зв’язком там, де немає звичайного покриття, – користувачі можуть отримувати сигнал від супутника. Запуск цього сервісу оператор анонсував 30 грудня 2024-го. Таким чином Україна – одна з шести країн світу, що тестують цей сервіс. Серед них також США, Австралія, Японія, Канада тощо.
У рамках партнерства Mastercard та «Київстар» також працюватимуть над розробкою нових фінансових продуктів і сервісів, ідеться в релізі. Меморандум між компаніями діятиме протягом одного року з можливістю продовження.
