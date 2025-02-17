«Придется изобретать бизнес». Тарас Кицмей – о влиянии искусственного интеллекта на IT, уменьшении количества сотрудников SoftServe и новых рынках. Интервью

ИИ-агенты будут заменять человека, считает совладелец и член совета директоров SoftServe Тарас Кицмей в эфире YouTube-проекта Forbes «Business Breakfast с Владимиром Федориным». В каких областях влияние искусственного интеллекта будет наибольшим? Возобновится ли украинское IT после окончания войны и какие вызовы ждут?

Украинское IТ – не в кризисе, считает совладелец крупнейшей по выручке IT-компании SoftServe Тарас Кицмей, 58. «Она успешно работает в текущих условиях, хотя привлекать клиентов непросто», – объясняет Кицмей.

Цифры говорят обратное – экспортная выручка индустрии сокращается второй год подряд и в 2024 году упала на 4,1%, до $6,5 млрд. Но выручка SoftServe в 2024-м осталась на уровне 2023 года, говорит Кицмей.