«Доведеться перевинаходити бізнес». Тарас Кицмей – про вплив штучного інтелекту на IT, зменшення кількості працівників SoftServe і нові ринки. Інтервʼю

ШІ-агенти замінюватимуть людину, вважає співвласник та член ради директорів SoftServe Тарас Кицмей в етері YouTube-проєкту Forbes «Business Breakfast з Володимиром Федоріним». У яких сферах вплив штучного інтелекту буде найбільшим? Чи відновиться українське IT після закінчення війни та які виклики чекають?

Українське ІТ – не в кризі, вважає співвласник найбільшої за виторгом IT-компанії SoftServe Тарас Кицмей, 58. «Вона успішно працює у поточних умовах, хоча залучати клієнтів непросто», – пояснює Кицмей.

Цифри кажуть протилежне – експортний виторг індустрії скорочується другий рік поспіль і у 2024-му впав на 4,1%, до $6,5 млрд. Але виторг SoftServe у 2024-му залишився на рівні 2023 року, каже Кицмей.