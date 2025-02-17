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«Доведеться перевинаходити бізнес». Тарас Кицмей – про вплив штучного інтелекту на IT, зменшення кількості працівників SoftServe і нові ринки. Інтервʼю

Таїса Мельник
Таїса Мельник
Forbes
Володимир Федорін /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Володимир Федорін
Forbes
Анастасія Несенюк
Анастасія Несенюк
Forbes

5 хв читання

ШІ замінить людину, українське IT не в кризі /Євген Хіль для Forbes Україна

Українське ІТ не в кризі, вважає співвласник найбільшої за виторгом IT-компанії SoftServe Тарас Кицмей Фото Євген Хіль для Forbes Україна

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ШІ-агенти замінюватимуть людину, вважає співвласник та член ради директорів SoftServe Тарас Кицмей в етері YouTube-проєкту Forbes «Business Breakfast з Володимиром Федоріним». У яких сферах вплив штучного інтелекту буде найбільшим? Чи відновиться українське IT після закінчення війни та які виклики чекають?

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Українське ІТ – не в кризі, вважає співвласник найбільшої за виторгом IT-компанії SoftServe Тарас Кицмей, 58. «Вона успішно працює у поточних умовах, хоча залучати клієнтів непросто», – пояснює Кицмей.

Цифри кажуть протилежне – експортний виторг індустрії скорочується другий рік поспіль і у 2024-му впав на 4,1%, до $6,5 млрд. Але виторг SoftServe у 2024-му залишився на рівні 2023 року, каже Кицмей.

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