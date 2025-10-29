Самый дорогой стартап с украинскими корнями Grammarly сменил название на Superhuman. Это часть его превращения в мультипродуктовый бизнес. Почему компания выбрала для своего основного названия бренд приобретенного летом ИИ-сервиса электронной почты и как изменение повлияет на его будущую оценку?

Первый украинский единорог Grammarly сменил название на Superhuman, сообщили в компании 29 октября. «Для смены внешнего восприятия придется изменить позиционирование, чтобы люди воспринимали Grammarly только как одного из агентов на большей платформе», – говорил Forbes CEO компании Шишир Меротра в августе 2025-го.

Для названия объединенной компании выбрали бренд Superrhuman – ИИ-сервис электронной почты, о приобретении которого Grammarly объявила в июле 2025-го. Одновременно с ребрендингом компания анонсировала и новый продукт – ИИ-ассистент Superhuman Go и пакет сервисов по подписке Superhuman Suite.