Інновації
Grammarly стає Superhuman. Стартап входить до трійки найупізнаваніших українських брендів за кордоном. Навіщо він міняє назву після 16 років існування

Люба Балашова
Люба Балашова
Forbes

Нова назва Grammarly, чому Grammarly робить ребрендинг /надано пресслужбою

Найдорожчий стартап з українським корінням Grammarly змінив назву на Superhuman. Фото надано пресслужбою

Найдорожчий стартап з українським корінням Grammarly змінив назву на Superhuman. Це частина його перетворення на мультипродуктовий бізнес. Чому компанія вибрала для своєї основної назви бренд придбаного влітку ШІ-сервісу електронної пошти і як зміна вплине на її майбутню оцінку?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Перший український єдиноріг Grammarly змінив назву на Superhuman, повідомили в компанії 29 жовтня. «Для зміни зовнішнього сприйняття доведеться змінити позиціювання, щоб люди сприймали Grammarly лише як одного з агентів на більшій платформі», – казав Forbes CEO компанії Шишир Меротра в серпні 2025-го. 

Для назви об’єднаної компанії вибрали бренд Superrhuman – ШІ-сервісу електронної пошти, про придбання якого Grammarly оголосила в липні 2025-го. Одночасно з ребрендингом компанія анонсувала і новий продукт – ШІ-асистент Superhuman Go та пакет сервісів за підпискою Superhuman Suite. 

