Найдорожчий стартап з українським корінням Grammarly змінив назву на Superhuman. Це частина його перетворення на мультипродуктовий бізнес. Чому компанія вибрала для своєї основної назви бренд придбаного влітку ШІ-сервісу електронної пошти і як зміна вплине на її майбутню оцінку?

Перший український єдиноріг Grammarly змінив назву на Superhuman, повідомили в компанії 29 жовтня. «Для зміни зовнішнього сприйняття доведеться змінити позиціювання, щоб люди сприймали Grammarly лише як одного з агентів на більшій платформі», – казав Forbes CEO компанії Шишир Меротра в серпні 2025-го.

Для назви об’єднаної компанії вибрали бренд Superrhuman – ШІ-сервісу електронної пошти, про придбання якого Grammarly оголосила в липні 2025-го. Одночасно з ребрендингом компанія анонсувала і новий продукт – ШІ-асистент Superhuman Go та пакет сервісів за підпискою Superhuman Suite.