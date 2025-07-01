Grammarly, компанія з українським корінням і офісом у Києві, планує придбати Superhuman, розробника поштового клієнта на базі штучного інтелекту. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Деталі

Це придбання є частиною стратегії Grammarly щодо перетворення на мультипродуктову платформу ШІ-агентів для підвищення продуктивності.

Superhuman відомий своїм поштовим клієнтом, який заощаджує час завдяки інтелектуальним функціям для швидкої обробки електронної пошти. Grammarly зазначає, що пошта – ідеальне середовище для впровадження ШІ-агентів, адже професіонали витрачають на неї понад три години щодня.

«Ми створюємо майбутнє, де ШІ працює поряд із людьми», – заявив CEO Grammarly Шишир Меротра. «Завдяки Superhuman ми надамо мільйонам користувачів нове середовище для взаємодії з ШІ-агентами».

Наразі ШІ-асистент Grammarly щотижня редагує понад 50 млн листів у більш ніж 20 поштових сервісах, включаючи Gmail, Outlook, Apple Mail і Superhuman. У Superhuman 94% користувачів застосовують ШІ-функції, що підвищують швидкість обробки листів на 72%.

CEO Superhuman Рахул Вохра наголосив, що співпраця з Grammarly відкриє нові можливості для інтеграції ШІ-агентів у поштові інструменти, дозволяючи користувачам зосередитися на стратегічних і творчих завданнях.

Придбання посилить екосистему Grammarly, до якої входить Coda – платформа для управління ШІ-агентами, що аналізують, створюють і обмінюються даними. У майбутньому Grammarly планує створити платформу для одночасної роботи з кількома ШІ-агентами, наприклад, для редагування листів, перевірки даних, додавання контексту чи маркетингових рекомендацій.

Grammarly прогнозує, що цей підхід дозволить потроїти продуктивність фахівців протягом наступних п’яти років.

Контекст

У 2009 році троє українців – Максим Литвин, Олексій Шевченко та програміст Дмитро Лідер – заснували сервіс перевірки правопису Grammarly. У листопаді 2021 року компанія залучила $200 млн інвестицій при оцінці $13 млрд, що зробило Литвина та Шевченка доларовими мільярдерами. Частка Лідера становить лише 1%, через що він не входить до списків найбагатших людей. Grammarly вважає оцінки часток неточними, але не розкриває їх розподіл.

У 2021 році статки Шевченка та Литвина оцінювалися щонайменше в $4 млрд для кожного, але до грудня 2022 року оцінка впала до $2,2 млрд. На 29 травня 2025 року Forbes Real-Time оцінює їхні статки в $1,9 млрд для кожного.

У лютому 2024 року Grammarly скоротила 230 працівників, що становить п’яту частину штату. Forbes отримав список із 90 звільнених спеціалістів, які добровільно додалися для пошуку нової роботи. З них 42% – розробники, 20% – фахівці з розвитку бізнесу та продажів, 16,6% – працівники служби підтримки.

У вересні 2024 року Grammarly призначила нових директорів: технічного – Марка Шаафа з Instacart і фінансового – Навама Веліхінду з HashiCorp. Обидві компанії успішно провели IPO за останні три роки.