«Хотим доказать, что «Киевстар» недооценен». Когда «Киевстар» выйдет на IPO? Почему сумма сделки с Uklon росла бы на $7–10 млн ежеквартально? Чем еще интересуется оператор? Интервью Александра Комарова

Сделка по покупке Uklon «Киевстаром» – вторая по стоимости M&A на украинском рынке за время полномасштабного вторжения. И самое большое приобретение оператора за 30 лет существования. Как проходили переговоры? Учитывает ли сумма дисконт на войну? Почему «Киевстар» идет на IPO, несмотря на нестабильность на биржах? Интервью с CEO Александром Комаровым