«Хочемо довести, що «Київстар» недооцінений». Коли «Київстар» вийде на IPO? Чому сума угоди Uklon зростала б на $7–10 млн щокварталу? Чим ще цікавиться оператор? Інтервʼю Олександра Комарова

Угода з купівлі Uklon «Київстаром» – друга за вартістю M&A на українському ринку за час повномасштабного вторгнення. І найбільше придбання оператора за 30 років існування. Як проходили переговори? Чи враховує сума дисконт на війну? Чому «Київстар» іде на IPO, попри нестабільність на біржах? Інтерв’ю із CEO Олександром Комаровим