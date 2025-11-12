Украинский производитель систем безопасности Ajax Systems открыл новый завод во вьетнамском Ханое, говорится в сообщении компании от 11 ноября. Основанная в 2011-м Александром Конотопским Ajax Systems – одна из крупнейших украинских частных компаний по версии Forbes и крупнейшая по штату продуктовая IT-компания в Украине, по данным DOU.

Ajax Systems разрабатывает комплексные решения по защите жилых и коммерческих объектов. В портфолио компании 180 устройств для защиты от вторжения, видеонаблюдения, пожарной безопасности. Продуктами Ajax Systems пользуются более 4 млн человек, говорится на сайте компании. Выручка за 2023 год – 7,5–8,5 млрд грн, по оценке Forbes Ukraine.