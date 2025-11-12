Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

«Логистический суперхаб». Украинский Ajax Systems открыл завод во Вьетнаме. Какова выгода?

Анастасия Печенюк
Анастасия Печенюк
Forbes

3 хв читання

завод Ajax Systems у В'єтнамі /предоставлено пресс-службой

Ajax Systems Александра Конотопского открыл второе зарубежное производство Фото предоставлено пресс-службой

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:59 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:59

Украинский изготовитель систем безопасности Ajax Systems расширяет производственные мощности. Компания запускает второе зарубежное производство, новый завод компании появился во Вьетнаме. Чем азиатская страна привлекла украинцев?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Украинский производитель систем безопасности Ajax Systems открыл новый завод во вьетнамском Ханое, говорится в сообщении компании от 11 ноября. Основанная в 2011-м Александром Конотопским Ajax Systems – одна из крупнейших украинских частных компаний по версии Forbes и крупнейшая по штату продуктовая IT-компания в Украине, по данным DOU.

Ajax Systems разрабатывает комплексные решения по защите жилых и коммерческих объектов. В портфолио компании 180 устройств для защиты от вторжения, видеонаблюдения, пожарной безопасности. Продуктами Ajax Systems пользуются более 4 млн человек, говорится на сайте компании. Выручка за 2023 год – 7,5–8,5 млрд грн, по оценке Forbes Ukraine.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні