Украинский изготовитель систем безопасности Ajax Systems расширяет производственные мощности. Компания запускает второе зарубежное производство, новый завод компании появился во Вьетнаме. Чем азиатская страна привлекла украинцев?
Украинский производитель систем безопасности Ajax Systems открыл новый завод во вьетнамском Ханое, говорится в сообщении компании от 11 ноября. Основанная в 2011-м Александром Конотопским Ajax Systems – одна из крупнейших украинских частных компаний по версии Forbes и крупнейшая по штату продуктовая IT-компания в Украине, по данным DOU.
Ajax Systems разрабатывает комплексные решения по защите жилых и коммерческих объектов. В портфолио компании 180 устройств для защиты от вторжения, видеонаблюдения, пожарной безопасности. Продуктами Ajax Systems пользуются более 4 млн человек, говорится на сайте компании. Выручка за 2023 год – 7,5–8,5 млрд грн, по оценке Forbes Ukraine.
