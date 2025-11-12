Прослухати матеріал
Український виробник систем безпеки Ajax Systems розширює виробничі потужності. Компанія запускає друге для себе закордонне виробництво, новий завод компанії з’явився у В’єтнамі. Чим азійська країна привабила українців?
Український виробник систем безпеки Ajax Systems відкрила новий завод у в’єтнамському Ханої, йдеться у повідомленні компанії від 11 листопада. Заснована у 2011-му Олександром Конотопським Ajax Systems – одна з найбільших українських приватних компаній за версією Forbes та найбільша за штатом продуктова IT-компанія в Україні, за даними DOU.
Ajax Systems розробляє комплексні рішення для захисту житлових і комерційних обʼєктів. В портфоліо компанії 180 пристроїв для захисту від вторгнення, відеоспостереження, пожежної безпеки тощо. Продуктами Ajax Systems користуються понад 4 млн людей, ідеться на сайті компанії. Виторг за 2023 рік – 7,5–8,5 млрд грн, за оцінкою Forbes Ukraine.
