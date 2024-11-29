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«Мене турбують освітні втрати». УКУ зібрав рекордну кількість вступників у 2024 році. Інтерв’ю із ректором про освітню кризу, плани на 3000 студентів та залучення коштів під час війни

Анастасія Несенюк /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Анастасія Несенюк
Forbes
Володимир Федорін /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Володимир Федорін
Forbes

5 хв читання

УКУ, УКУ вступ, Тарас Добко /надано пресслужбою, а також оброблено і доповнено за допомогою ШІ (штучного інтелекту) Photoshop Beta.

Доктор філософії Тарас Добко, 53, очолює Український католицький університет (УКУ) з червня 2023 року. Фото надано пресслужбою, а також оброблено і доповнено за допомогою ШІ (штучного інтелекту) Photoshop Beta.

Керівництво Українського католицького університету (УКУ) планує наростити кількість студентів до 3000 осіб до 2030 року. За результатами цьогорічної вступної кампанії виш вже залучив рекордну кількість вступників. Яка його стратегія розвитку?

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До УКУ у 2024-му вступили рекордні за всю історію вишу 470 бакалаврів, сказав ректор Тарас Добко. Загалом в університеті навчається 2400 студентів.  

УКУ очолив десятку «найрозумніших» університетів за напрямами «Право», «Психологія» та «IT», за підрахунками Forbes Ukraine у вересні 2024-го. Середній бал з НМТ вступників університету не опустився нижче 170 у цьогорічній вступній кампанії. 

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