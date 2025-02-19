Образовательная империя Кивалова. Какую сеть вузов построил экс-регионал и что получит ОНУ им. Мечникова после присоединения Одесской юридической академии

До конца 2025 года Одесскую юридическую академию присоединят к Одесскому национальному университету им. Мечникова, одному из старейших украинских вузов. В результате объединения уволят весь ректорат, в том числе бывшего регионала Сергея Кивалова. Что это за академия?

Всемирный банк выделит $1,5 млн на модернизацию учебного заведения «Одесская юридическая академия» (ОЮА) после его объединения с Одесским национальным университетом им. Мечникова (ОНУ). Об этом стало известно 13 февраля. Финансирование получают все вузы, объединяемые Кабмином в рамках образовательной реформы.

Особенность кейса ОЮА – еще в 1997 году она отделилась от ОНУ им. Мечникова и с тех пор ее возглавлял Сергей Кивалов – нардеп в течение четырех созывов (до 2014-го – от Партии регионов, а затем – от Оппозиционного блока).