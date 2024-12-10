Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Тарифи «Київстар», «Водафон» і «Лайфсел» /колаж Forbes Ukraine
Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

«Первопроходец соберет весь негатив». Будут ли поднимать тарифы Vodafone и lifecell вслед за «Киевстаром», который повысил цены на 25%

Люба Балашова /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

«Киевстар» повышает тарифы из-за затрат на обеспечение сети альтернативными источниками электроэнергии Фото колаж Forbes Ukraine

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:18 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:18

Операторы lifecell и Vodafone Украина не спешат открыто говорить о повышении тарифов, в отличие от наибольшего по количеству абонентов мобильного оператора «Киевстар». Что стоит за решением оператора и что делают его конкуренты?

Мобильный оператор lifecell пока не планирует повышение тарифов, говорится в ответе пресс-службы компании на запрос Forbes Ukraine. «Vodafone Украина» находится в процессе пересмотра линейки тарифов, отметили в компании, не уточнив процент увеличения.

Накануне мобильный оператор «Киевстар» с 23,3 млн абонентов сообщил о повышении тарифов. В среднем – на 25%, уточнило агентство «Интерфакс-Украина». Причины – рост объемов потребления услуг, экономическая ситуация и расходы по обеспечению сети альтернативными источниками электроэнергии.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине