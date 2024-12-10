«Первопроходец соберет весь негатив». Будут ли поднимать тарифы Vodafone и lifecell вслед за «Киевстаром», который повысил цены на 25%

Операторы lifecell и Vodafone Украина не спешат открыто говорить о повышении тарифов, в отличие от наибольшего по количеству абонентов мобильного оператора «Киевстар». Что стоит за решением оператора и что делают его конкуренты?

Мобильный оператор lifecell пока не планирует повышение тарифов, говорится в ответе пресс-службы компании на запрос Forbes Ukraine. «Vodafone Украина» находится в процессе пересмотра линейки тарифов, отметили в компании, не уточнив процент увеличения.

Накануне мобильный оператор «Киевстар» с 23,3 млн абонентов сообщил о повышении тарифов. В среднем – на 25%, уточнило агентство «Интерфакс-Украина». Причины – рост объемов потребления услуг, экономическая ситуация и расходы по обеспечению сети альтернативными источниками электроэнергии.