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Тарифи «Київстар», «Водафон» і «Лайфсел» /колаж Forbes Ukraine
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«Першопроходець збере весь негатив». Чи підійматимуть тарифи Vodafone і lifecell услід за «Київстаром», який підвищив ціни на 25%

Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

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«Київстар» підвищує тарифи через витрати на забезпечення мережі альтернативними джерелами електроенергії Фото колаж Forbes Ukraine

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Оператори lifecell та «Vodafone Україна» не спішать відкрито говорить про підвищення тарифів, на відміну від найбільшого за кількістю абонентів мобільного оператора «Київстар». Він підійняв ціни в середньому на 25%. Що стоїть за рішенням оператора і що роблять його конкуренти?

Мобільний оператор lifecell поки не планує підвищення тарифів, ідеться у відповіді пресслужби компанії на запит Forbes Ukraine. «Vodafone Україна» знаходиться у процесі перегляду лінійки тарифів, зазначили в компанії, не уточнивши відсоток збільшення.

Напередодні мобільний оператор «Київстар» з 23,3 млн абонентів повідомив про підвищення тарифів. У середньому – на 25%, уточнило агентство «Інтерфакс-Україна». Причини – зростання обсягів споживання послуг, економічна ситуація й витрати на забезпечення мережі альтернативними джерелами електроенергії.  

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