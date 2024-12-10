«Першопроходець збере весь негатив». Чи підійматимуть тарифи Vodafone і lifecell услід за «Київстаром», який підвищив ціни на 25%

Оператори lifecell та «Vodafone Україна» не спішать відкрито говорить про підвищення тарифів, на відміну від найбільшого за кількістю абонентів мобільного оператора «Київстар». Він підійняв ціни в середньому на 25%. Що стоїть за рішенням оператора і що роблять його конкуренти?

Мобільний оператор lifecell поки не планує підвищення тарифів, ідеться у відповіді пресслужби компанії на запит Forbes Ukraine. «Vodafone Україна» знаходиться у процесі перегляду лінійки тарифів, зазначили в компанії, не уточнивши відсоток збільшення.

Напередодні мобільний оператор «Київстар» з 23,3 млн абонентів повідомив про підвищення тарифів. У середньому – на 25%, уточнило агентство «Інтерфакс-Україна». Причини – зростання обсягів споживання послуг, економічна ситуація й витрати на забезпечення мережі альтернативними джерелами електроенергії.