«Киевстар» повышает тарифы в среднем на четверть. Что же предложит абонентам

С 20 декабря 2024 года «Киевстар» обновит условия и наполнение некоторых тарифов для абонентов подписки, а с 1 января 2025-го изменения коснутся бизнес-клиентов.

Крупнейший в Украине оператор мобильной связи «Киевстар» анонсировал повышение стоимости тарифов в среднем на 25%. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба компании.

Подробности

Абоненты «Киевстара», чьи тарифы изменятся, получат уведомления с деталями новых условий и актуальной стоимостью не менее чем за семь дней до их внедрения.

Новые тарифы уже введены для таких пакетов, как «LOVE UA Світло Контракт 2023», «ВАШ Регіон», «ВАШ Оптимум», Smart Max, «ВАШ Преміум», «ВАШ Преміум+». Отдельные старые тарифные планы закриты, в частности «ВАШ Вибір», «Київстар 4G», «Безлім», «LOVE UA Магніт Контракт 2023». Для их пользователей предложены альтернативные пакеты.

Причинами изменений называют увеличение объемов потребления услуг, экономическую ситуацию и затраты на поддержку работы сети, в частности обеспечение энергетической стабильности.

Контекст

«Киевстар» завершил второй квартал 2024 года с 23,4 млн абонентов. Доход компании составил 9,4 млрд грн, а показатель EBITDA – 5,6 млрд грн. Несмотря на последствия масштабной кибератаки, вызвавшей снижение дохода на 14,1% и EBITDA на 26,3%, компания продолжает восстанавливать финансовые показатели.

Для сравнения, количество абонентов Vodafone Украины составляет 15,9 млн грн, а выручка за три квартала превысила 18 млрд грн.

Мобильное приложение «Мой Киевстар» насчитывает более 5 млн пользователей, сообщил президент «Киевстара» Александр Комаров на конференции Forbes Tech.

В ноябре стало известно, что Veon – материнская компания «Киевстара» – рассматривает возможность проведения IPO «Киевстар» в 2025 году. Это часть стратегии Veon, направленной на увеличение стоимости активов группы.