«Киевстар» повышает тарифы в среднем на четверть. Что же предложит абонентам

Крупнейший в Украине оператор мобильной связи «Киевстар» анонсировал повышение стоимости тарифов в среднем на 25%. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба компании.
С 20 декабря 2024 года «Киевстар» обновит условия и наполнение некоторых тарифов для абонентов подписки, а с 1 января 2025-го изменения коснутся бизнес-клиентов.
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Подробности
- Абоненты «Киевстара», чьи тарифы изменятся, получат уведомления с деталями новых условий и актуальной стоимостью не менее чем за семь дней до их внедрения.
- Новые тарифы уже введены для таких пакетов, как «LOVE UA Світло Контракт 2023», «ВАШ Регіон», «ВАШ Оптимум», Smart Max, «ВАШ Преміум», «ВАШ Преміум+». Отдельные старые тарифные планы закриты, в частности «ВАШ Вибір», «Київстар 4G», «Безлім», «LOVE UA Магніт Контракт 2023». Для их пользователей предложены альтернативные пакеты.
- Причинами изменений называют увеличение объемов потребления услуг, экономическую ситуацию и затраты на поддержку работы сети, в частности обеспечение энергетической стабильности.
Контекст
«Киевстар» завершил второй квартал 2024 года с 23,4 млн абонентов. Доход компании составил 9,4 млрд грн, а показатель EBITDA – 5,6 млрд грн. Несмотря на последствия масштабной кибератаки, вызвавшей снижение дохода на 14,1% и EBITDA на 26,3%, компания продолжает восстанавливать финансовые показатели.
Для сравнения, количество абонентов Vodafone Украины составляет 15,9 млн грн, а выручка за три квартала превысила 18 млрд грн.
Мобильное приложение «Мой Киевстар» насчитывает более 5 млн пользователей, сообщил президент «Киевстара» Александр Комаров на конференции Forbes Tech.
В ноябре стало известно, что Veon – материнская компания «Киевстара» – рассматривает возможность проведения IPO «Киевстар» в 2025 году. Это часть стратегии Veon, направленной на увеличение стоимости активов группы.
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