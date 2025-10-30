Forbes Digital підписка
«Именно тогда, когда отмечаем 38-летие компании». Соучредители украинского разработчика ERP-систем IT-Enterprise судятся из-за доли в бизнесе. Почему?

Анастасия Печенюк
конфлікт співзасновників IT-Enterprise /Facebook

В 1980-х выпускники КПИ Владимир Михайлов и Олег Щербатенко создали бизнес, переросший в крупнейшего украинского разработчика ERP-систем IT-Enterprise, среди клиентов которого ДТЭК, «Интерпайп», «Нибулон», «Укрнафта». Фото Facebook

Соучредители IT-компании IT-Enterprise, продуктами которой пользуются ДТЭК, «Интерпайп» и «Нибулон», Владимир Михайлов и Олег Щербатенко обменялись взаимными обвинениями в соцсетях. Михайлов подал ряд судебных тяжб против Щербатенко и объявил о намерении разделить бизнес. Почему вспыхнул корпоративный конфликт?

В 1980-х выпускники КПИ Владимир Михайлов и Олег Щербатенко создали бизнес, переросший в крупнейшего украинского разработчика ERP-систем IT-Enterprise, среди клиентов которого ДТЭК, «Интерпайп», «Нибулон», «Укрнафта». В августе–октябре 2025 года Михайлов подал четыре иска против своего партнера, согласно Судебному реестру.

28 октября конфликт перешел в публичную плоскость. В Facebook-сообщении Михайлов обвинил Щербатенко в продаже имущественных прав и торговых марок по заниженной цене своему сыну Алексею и отстранении себя от управления.

