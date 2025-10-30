Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:25 хвилин
Співзасновники IT-компанії IT-Enterprise, продуктами якої користуються ДТЕК, «Інтерпайп» і «Нібулон», Володимир Михайлов та Олег Щербатенко обмінялися взаємними звинуваченнями в соцмережах. Михайлов подав низку судових позовів проти Щербатенка та оголосив про наміри розділити бізнес. Чому спалахнув корпоративний конфлікт?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
У 1980-х випускники КПІ Володимир Михайлов і Олег Щербатенко створили бізнес, що переріс у найбільшого українського розробника ERP-систем IT-Enterprise, серед клієнтів якого ДТЕК, «Інтерпайп», «Нібулон», «Укрнафта». У серпні–жовтні 2025 року Михайлов подав чотири позови проти свого партнера, згідно з Судовим реєстром.
28 жовтня конфлікт перейшов у публічну площину. У Facebook-дописі Михайлов звинуватив Щербатенка у продажі майнових прав і торгових марок за заниженою ціною своєму сину Олексію й відстороненні себе від управління.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.