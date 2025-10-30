Співзасновники IT-компанії IT-Enterprise, продуктами якої користуються ДТЕК, «Інтерпайп» і «Нібулон», Володимир Михайлов та Олег Щербатенко обмінялися взаємними звинуваченнями в соцмережах. Михайлов подав низку судових позовів проти Щербатенка та оголосив про наміри розділити бізнес. Чому спалахнув корпоративний конфлікт?

У 1980-х випускники КПІ Володимир Михайлов і Олег Щербатенко створили бізнес, що переріс у найбільшого українського розробника ERP-систем IT-Enterprise, серед клієнтів якого ДТЕК, «Інтерпайп», «Нібулон», «Укрнафта». У серпні–жовтні 2025 року Михайлов подав чотири позови проти свого партнера, згідно з Судовим реєстром.

28 жовтня конфлікт перейшов у публічну площину. У Facebook-дописі Михайлов звинуватив Щербатенка у продажі майнових прав і торгових марок за заниженою ціною своєму сину Олексію й відстороненні себе від управління.