«Трудно сказать, где найдем финансирование». USAID был основным донором Минцифры, но теперь помощь под вопросом. Есть ли план «Б»?

Минцифры придется искать нового донора на замену американскому USAID, по крайней мере, на три месяца останавливающего финансирование проектов в Украине. Агентство давало деньги на проекты от развития «Дії» до стратегии регулирования искусственного интеллекта (ИИ). Что будет делать министерство?

Украинская govtech-компания Strimco 24 января получила официальный ордер об остановке контрактов, по которому работала над рядом проектов, в частности Реестром ущерба, нанесенного Россией. Проект финансировало агентство по международному развитию США (USAID) по заказу Минцифры.

«Все наши расходы на проект после 24 января – это личный риск, поскольку контракт может так и не возобновиться», – отмечает соучредитель и CEO Strimco Роман Ланский. Стоимость контракта значительна для компании, добавляет он. В общей сложности 20% всех проектов Strimco финансировала USAID.