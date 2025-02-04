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«Трудно сказать, где найдем финансирование». USAID был основным донором Минцифры, но теперь помощь под вопросом. Есть ли план «Б»?

Анастасия Несенюк
Анастасия Несенюк
Forbes
Таиса Мельник
Таиса Мельник
Forbes

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Минцифры придется искать нового донора на замену американскому USAID, по крайней мере, на три месяца останавливающего финансирование проектов в Украине. Агентство давало деньги на проекты от развития «Дії» до стратегии регулирования искусственного интеллекта (ИИ). Что будет делать министерство?

Украинская govtech-компания Strimco 24 января получила официальный ордер об остановке контрактов, по которому работала над рядом проектов, в частности Реестром ущерба, нанесенного Россией. Проект финансировало агентство по международному развитию США (USAID) по заказу Минцифры.

«Все наши расходы на проект после 24 января – это личный риск, поскольку контракт может так и не возобновиться», – отмечает соучредитель и CEO Strimco Роман Ланский. Стоимость контракта значительна для компании, добавляет он. В общей сложности 20% всех проектов Strimco финансировала USAID.

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