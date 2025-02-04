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«Важко сказати, де знайдемо фінансування». USAID був основним донором Мінцифри, але тепер допомога під питанням. Чи є план «Б»?

Анастасія Несенюк
Анастасія Несенюк
Forbes
Таїса Мельник
Таїса Мельник
Forbes

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Мінцифри доведеться шукати нового донора на заміну американському USAID, що принаймні на три місяці зупиняє фінансування проєктів в Україні. Агентство давало гроші на проєкти від розвитку «Дії» до стратегії регулювання штучного інтелекту (ШІ). Що робитиме міністерство?

Українська govtech-компанія Strimco 24 січня отримала офіційний ордер про зупинку контрактів, за яким працювала над низкою проєктів, зокрема Реєстром збитків, завданих Росією. Проєкт фінансувало агентство з міжнародного розвитку США (USAID) на замовлення Мінцифри.

«Усі наші витрати на проєкт після 24 січня – це особистий ризик, оскільки контракт може так і не відновитися», – зазначає співзасновник та CEO Strimco Роман Ланський. Вартість контракту значна для компанії, додає він. Загалом 20% всіх проєктів Strimco фінансувала USAID.

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