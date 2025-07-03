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Від техногіганта до забуття. OpenAI Сема Альтмана може підірвати лідерство Apple серед смартфонів. Чи загрожує їй доля BlackBerry?

Forbes Polska
Forbes

7 хв читання

OpenAI Apple iPhone BlackBerry /колаж Анастасія Решетнік

У 2000-х роках компанія BlackBerry була лідером ринку смартфонів. Але її співзасновник Майк Лазарідіс не розпізнав у iPhone від Apple справжнього конкурента, який позбавив BlackBerry майбутнього. Фото колаж Анастасія Решетнік

Компанія BlackBerry була лідером на ринку смартфонів та символом успіху на Волл-стріт у 2000-х. Наразі ж капіталізація компанії впала з $30 млрд до $3 млрд. Лише одна стратегічна помилка перетворила технологічного гіганта на тінь минулого. Forbes Polska розповідає історію падіння BlackBerry і яким уроком вона може бути для Apple

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Коли засновник компанії Apple Стів Джобс у 2007 році презентував iPhone, співзасновник компанії BlackBerry Майк Лазарідіс, який ще за сім років до того першим «вставив комп’ютер» у мобільний телефон і забезпечив його клавіатурою, просто знехтував цим. Це була революція, яка проспала наступну революцію.

Сьогодні Apple здається непохитною компанією. Її капіталізація – $3 трлн, щороку вона продає по світу понад 220 млн нових смартфонів, а база лояльних користувачів налічує 1,3 млрд людей. Але коли в середині травня 2025-го найгарячіший стартап світу OpenAI оголосив про придбання стартапу від автора дизайну iPhone Джоні Айва за $6,5 млрд, чимало інвесторів відчули тривогу.

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