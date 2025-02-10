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«Повлияли выборы в США». В январе ІТ-компании опубликовали больше вакансий, чем за любой месяц 2024-го. Откуда оптимизм?

Анастасия Несенюк
Анастасия Несенюк
Forbes

2 хв читання

Найм в ІТ, робота в ІТ /Карасева Александра при помощи Midjourney

Количество айтишников в 2024-м уменьшилось – на 1,6%, говорится в отчете. В настоящее время украинская ІТ-индустрия насчитывает 302 000 специалистов. Из них 238 000 живут и работают в Украине, по данным Львовского ІТ Кластера. Фото Карасева Александра при помощи Midjourney

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Крупные ІТ-компании оптимистично смотрят на найм в 2025-м после трехлетнего проседания отрасли. Количество месячных вакансий превышает показатели 2024 года. Что толкает рынок?

В январе 2025 года ІТ-компании опубликовали почти 11 000 вакансий, по данным рекрутинговой платформы Djinni. Эта цифра превышает показатели любого месяца 2024 года.

«Начало года выглядит динамично и перспективно, – говорит руководитель одной из крупнейших ІТ-компаний Ciklum Виталий Нужный. – Видим положительные сигналы от наших клиентов из США и Израиля».

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