«Вплинули вибори в США». У січні ІТ-компанії опублікували більше вакансій, ніж за будь-який місяць 2024-го. Звідки оптимізм?

Великі ІТ-компанії оптимістично дивляться на найм у 2025-му після трирічного просідання галузі. Кількість місячних вакансій перевищує показники 2024-го. Що штовхає ринок?

У січні 2025-го ІТ-компанії опублікували майже 11 000 вакансій, за даними рекрутингової платформи Djinni. Ця цифра перевищує показники будь-якого місяця 2024-го.

«Початок року виглядає динамічно і перспективно, – каже керівник однієї з найбільших ІТ-компаній Ciklum Віталій Нужний. – Бачимо позитивні сигнали від наших клієнтів зі США та Ізраїлю».