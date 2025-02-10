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Найм в ІТ, робота в ІТ /Карасьова Олександра за допомогою Midjourney
Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

«Вплинули вибори в США». У січні ІТ-компанії опублікували більше вакансій, ніж за будь-який місяць 2024-го. Звідки оптимізм?

Анастасія Несенюк
Анастасія Несенюк
Forbes

2 хв читання

Кількість айтівців у 2024-му зменшилася – на 1,6%, йдеться у звіті. Нині українська ІТ-індустрія налічує 302 000 спеціалістів. Із них 238 000 живуть і працюють в Україні, за даними Львівського ІТ Кластера. Фото Карасьова Олександра за допомогою Midjourney

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Великі ІТ-компанії оптимістично дивляться на найм у 2025-му після трирічного просідання галузі. Кількість місячних вакансій перевищує показники 2024-го. Що штовхає ринок?

У січні 2025-го ІТ-компанії опублікували майже 11 000 вакансій, за даними рекрутингової платформи Djinni. Ця цифра перевищує показники будь-якого місяця 2024-го. 

«Початок року виглядає динамічно і перспективно, – каже керівник однієї з найбільших ІТ-компаній Ciklum Віталій Нужний. – Бачимо позитивні сигнали від наших клієнтів зі США та Ізраїлю». 

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