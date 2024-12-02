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«Нужно автоматизировать Америку заново». Как избрание Трампа повлияло на IT, какие технологии пользуются спросом в мире и когда рынок начнет расти? Интервью руководителя Ciklum

Таиса Мельник /из личного архива
Таиса Мельник
Forbes

8 хв читання

Керівник Ciklum, криза в українському IT, диджиталізація /предоставлено пресс-службой

Виталий Нужный возглавил Ciklum в Украине в феврале 2024 года. Под его управлением также Румыния, Болгария и Польша Фото предоставлено пресс-службой

Виталий Нужный с 20-летним опытом в руководстве IT-компаниями более полугода возглавляет Ciklum в Украине. Управлять IT-компанией, когда на рынке кризис – это вызов, говорит он. Как он развивает менеджеров среднего звена и убеждает иностранных гигантов отдавать разработку в Украину?

«США сейчас будут индустриализироваться, они возвращают производство к себе», – говорит руководитель одной из крупнейших IT-компаний Ciklum Виталий Нужный, 45. Для украинского сервисного бизнеса, разрабатывающего программное обеспечение на заказ, это шанс отбить почти двухлетнее падение.

Нужный возглавил Ciklum в Украине в феврале 2024 года. Под его управлением также отделения в Румынии, Болгарии и Польше. Выручка украинского Ciklum за девять месяцев 2024-го – 2,4 млрд грн, что на 14,2% меньше, чем в 2023-м.

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